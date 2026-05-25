Отношения между Турцией и Азербайджаном: стратегический аспект координации

Член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев написал для издания «AA Аналитика» статью о стратегической координации между Турцией и Азербайджаном и её региональных последствиях.

***

Сегодня общепризнанным и общеизвестным фактом является то, что международная система переживает период коренных перемен. В этой связи в числе основных причин необходимости перемен называются, в частности, отсутствие лидерства, готового взять на себя ответственность в глобальном масштабе, и неспособность международных организаций найти эффективные решения существующих проблем. Хотя пока не ясно, к чему приведет эта системная перестройка и какими будут ее результаты, все международные игроки адаптируют свои позиции и политику к новой реальности.

Как развивались отношения между Турцией и Азербайджаном на протяжении многих лет?

В условиях происходящих глобальных системных изменений определение будущего курса союзничества Азербайджана и Турции приобретает особую важность. Если проанализировать последние 35 лет отношений между двумя странами, можно говорить об успешном периоде. Этот успех был достигнут благодаря скоординированному и регулярному сотрудничеству, направленному на достижение общих целей во внешней политике. Более того, координация во внешней политике между двумя странами получила поддержку со стороны общественности. В опросе общественного мнения, проведенном в Турции в 2019 году, на вопрос «С кем Турция должна действовать совместно во внешней политике?» 44,5% респондентов ответили: «С Азербайджаном», что заняло первое место. Только 15,6% участников ответили: «Турция должна действовать в одиночку».

После обретения Азербайджаном независимости координация между двумя странами сначала была налажена в энергетической сфере. В 1990-е годы, когда обсуждались различные маршруты для вывода азербайджанской нефти и природного газа на мировые рынки, обе страны достигли первоначальной договоренности о том, что этим маршрутом станет трубопровод «Баку-Джейхан». Благодаря сотрудничеству и координации обе страны успешно преодолели различные диверсии, совершенные соперниками в отношении трубопровода. Сегодня то, что Азербайджан время от времени поднимается с третьего на второе место в поставках природного газа в Турцию, ввод в эксплуатацию Трансанадольского газопровода (TANAP), экспорт природного газа из Азербайджана в 15 стран и роль Турции в качестве моста — все это основано на координации в энергетической сфере, достигнутой между двумя странами в 1990-х годах. Если бы эта координация не была обеспечена, сегодня ситуация с точки зрения региональных энергетических и даже геополитических балансов могла бы сложиться не в пользу Азербайджана и Турции.

Второй важный стратегический результат был достигнут в рамках координационного процесса в сфере региональных перевозок. Речь идет о строительстве железнодорожной линии «Баку—Тбилиси—Карс», которая сегодня объединяет тюркский мир, повышает стратегическую значимость Азербайджана и Турции в сфере глобальных перевозок и придает им роль моста. Когда этот проект был вынесен на повестку дня, в результате сильного давления со стороны армянской диаспоры Конгресс США запретил американским банкам, а Европейский парламент — европейским банкам предоставлять кредиты и финансовую поддержку, однако после начала реализации проекта Азербайджан обеспечил необходимое финансирование как для своего участка, так и для участка Грузии. Если бы противоположная сторона добилась успеха, эта железная дорога сегодня не была бы такой, какой ее хотели видеть Азербайджан и Турция.

Одной из важнейших составляющих координации между двумя странами является сфера военной безопасности. Соглашения о военном обучении, подписанные между двумя странами в 1992 и 1996 годах, способствовали интеграции и координации в военной сфере. Целью Совета по военному сотрудничеству высокого уровня, созданного между двумя странами в 2007 году и собирающегося раз в два года, является оценка региональных событий и содействие координации действий двух стран в связи с этими событиями. Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной помощи, подписанное между Азербайджаном и Турцией после вмешательства России в Грузию в 2008 году, а также Совет по сотрудничеству высокого уровня, созданный в том же году, способствовали институционализации координации между двумя странами.

Решение карабахского вопроса, над которым обе страны тщательно работали на протяжении 30 лет, не идя на уступки, расширило сферу координации во внешней политике. Фактически это можно считать вершиной сотрудничества и координации двух стран в противовес позиции региональных соперников. Сегодня правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает, что «без сотрудничества с Азербайджаном и Турцией у Армении нет будущего», и это является результатом решительной позиции Азербайджана и Турции в отношении политики Армении, однако было бы правильнее продолжать эту координацию между Турцией и Азербайджаном до тех пор, пока Армения не откажется от своих юридических претензий к обеим странам. Действительно, в Декларации о независимости, включенной в Конституцию Армении, содержатся территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Турции, и в случае внесения изменений претензии Армении к Турции также прекратятся в юридическом смысле.

В рамках данного процесса обсуждается также будущее отношений с Арменией. В ближайшем будущем в Армении состоятся выборы. Учитывая продолжающийся процесс смягчения отношений с Арменией, с точки зрения обеспечения непрерывности этого процесса вероятность победы Никола Пашиняна на выборах воспринимается Азербайджаном и Турцией положительно.

Поэтому Азербайджан оказал Пашиняну конкретную поддержку, предприняв такие шаги, как налаживание торговли с Арменией, разрешение на транзит товаров и продукции из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана, а также содействие процессу нормализации отношений между двумя странами.

С другой стороны, участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване посредством видеоконференции стало демонстрацией этой конкретной поддержки перед мировой общественностью. Таким образом, между Азербайджаном и Турцией нет разногласий в отношении общей позиции в процессе нормализации отношений с Арменией. Об этом свидетельствует заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана на заключительном заседании Анталийского дипломатического форума (ADF) о том, что «процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в координации с Азербайджаном».

Одной из наиболее успешных областей координации между двумя странами стала Сирия. Алиев объявил, что с самого первого дня смены власти в Сирии в декабре 2024 года политика Азербайджана в отношении Сирии будет координироваться с Турцией. В 2025 году на саммите АДФ президент Ильхам Алиев встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, после чего Азербайджан начал поставлять природный газ через Турцию для решения энергетической проблемы Сирии.

Согласованность в интеграции тюркского мира

Более того, в вопросе укрепления Организации тюркских государств (ОТГ) обе страны придерживаются одинаковой позиции. Лидеры обеих стран, говоря об ОТГ, используют выражение «наша семья». Сегодня другие тюркские государства берут за образец координацию между Турцией и Азербайджаном в своих взаимных отношениях. На данном этапе Азербайджан поддерживает полное членство Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в ОТГ. Эта конкретная поддержка со стороны Азербайджана служит примером и для других тюркских государств.

Благодаря сотрудничеству и координации между Турцией и Азербайджаном баланс сил в Евразии приходит в состояние, отвечающее интересам обоих государств. Решающим фактором успеха этого сотрудничества и координации стало то, что цели обеих стран были сформулированы как законные, рациональные и способствующие региональной и глобальной безопасности. Кроме того, одним из основных факторов, способствующих этому процессу, стало то, что координация осуществлялась с учетом регионального баланса сил и общих интересов обеих стран.

В результате политической воли, проявленной лидерами обеих стран, отношения продвигаются от концепции «один народ, два государства» к концепции «одно государство», демонстрируя общую позицию во внешней и безопасности. Координация во внешней политике между странами является не подчинением одной другой, а следствием союзничества и необходимости в условиях неопределенности, наблюдаемой в существующей международной системе.

[Джавид Велиев является членом правления Центра анализа международных отношений.]

* Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору и могут не отражать редакционную политику агентства «Анадолу».