Новая ось в отношениях Турции и Алжира: переход от двусторонних связей к региональному партнерству Для Турции продолжение диалога с Алжиром имеет важное значение с точки зрения управления вызванными Сахелем чувствительными вопросами - исследователь CATS

Приглашенный исследователь Центра прикладных исследований Турции (CATS) при Немецком институте международной политики и безопасности (SWP) Небахат Танрыверди Яшар подготовила для «AA АНАЛИТИКА» материал о визите президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Турцию и его значении на региональном уровне.

Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Турцию строится вокруг трех основных целей. Речь идет об углублении экономических отношений, трансформации сотрудничества в более стратегическое и многоплановое партнерство, а также о возрастающей геополитической роли Алжира - от Ливии и энергетической безопасности до Средиземноморья и Сахеля.

На каком этапе находятся отношения Турции и Алжира?

В последние годы отношения между Турцией и Алжиром заметно углубились. Их основу составляют экономика, энергетика, подрядные услуги, промышленные инвестиции и механизмы политических консультаций. Так, министр иностранных дел Хакан Фидан в 2023 году назвал Алжир вторым крупнейшим торговым партнером Турции в Африке и заявил о цели довести объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов.

В свою очередь, министр торговли Омер Болат в 2024 году охарактеризовал Алжир как одного из крупнейших инвестиционных партнеров Турции в Африке.

По состоянию на 2023 год объем торговли между Турцией и Алжиром достиг 6,3 млрд долларов. Хотя этот показатель остается ниже целевого уровня, он указывает на постепенное укрепление присутствия Турции на алжирском рынке. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере инвестиций. По состоянию на 2024 год общий объем инвестиций турецких компаний в Алжире превысил 6 млрд долларов. Турция стала одной из стран, которые инвестируют больше всего средств и создают наибольшее число рабочих мест в секторах, не связанных с нефтью и природным газом. Кроме того, турецкие подрядные компании к настоящему времени реализовали в Алжире 636 проектов на общую сумму 21,3 млрд долларов.

Энергетическое измерение является наиболее стратегическим направлением отношений. Сотрудничество в сфере сжиженного природного газа (СПГ) между Sonatrach и турецкой государственной компанией BOTAŞ восходит к 1988 году. Это соглашение было обновлено в 2020 году, стороны договорились о поставках из Алжира в Турцию до 4,4 млрд кубометров СПГ в год.

Позднее срок действия соглашения был продлен до 2027 года. В этом контексте новое соглашение, вероятно, станет одним из важных пунктов повестки визита, поскольку значение сотрудничества с Алжиром в сфере СПГ возрастает на фоне трансформации структуры энергоснабжения Турции.

В рамках усилий по диверсификации источников энергии растет доля СПГ, закупаемого Турцией у Алжира наряду с США, Катаром и Нигерией. В 2026–2027 годах должны быть обновлены крупные газовые контракты, что подталкивает Анкару к более гибкой и диверсифицированной структуре поставок. В этих условиях Алжир выходит на первый план не только как поставщик, но и как важный элемент энергетической дипломатии.

Механизм, находящийся в центре визита, был запущен в 2020 году, а в 2022-м приобрел стратегический характер и трансформировался в Турецко-алжирский совет сотрудничества высокого уровня. Он создает рамки для более регулярного и институционализированного ведения двусторонних консультаций. С учетом того, что на предыдущих встречах было подписано большое число соглашений, ожидания от первого заседания Совета 7 мая также остаются высокими. Ожидается, что в повестке будут затронуты такие региональные темы, как Ливия, Сахель, Палестина и безопасность в Средиземноморье, однако основное внимание на переговорах, как предполагается, будет уделено торговле, энергетике и сотрудничеству в оборонной промышленности.

В то же время последние официальные заявления указывают на стратегическую ориентацию, предполагающую выведение двустороннего сотрудничества за пределы уже существующих секторов. Стороны нацелены на увеличение взаимных инвестиций в таких областях, как механизация сельского хозяйства, возобновляемая энергетика, прежде всего солнечная, водная инфраструктура, углеводороды и горнодобывающая промышленность. Эта тенденция показывает, что отношения стремятся переосмыслить не только через рост объемов, но и через отраслевую диверсификацию и структурное углубление.

Влияние на стратегические расчеты в Средиземноморье и Сахеле

Отношения Турции и Алжира связаны и с более широкой региональной стратегией Анкары, выходящей за рамки двусторонних связей. Эту ориентацию формируют три ключевых фактора: необходимость диверсификации энергетической безопасности, вопрос Восточного Средиземноморья, а также цель углубления отношений с Африкой в условиях растущего геоэкономического и геополитического значения континента.

Поэтому отношения Анкары с Алжиром следует рассматривать в совокупности североафриканского, сахельского и средиземноморского направлений. В этой системе Алжир выделяется по структурным причинам. С одной стороны, благодаря богатым запасам природного газа страна является важным игроком на глобальном энергетическом рынке, с другой как одна из ведущих военных держав Африки она напрямую связана с линией безопасности, проходящей через Алжир, Ливию и Сахель.

Вместе с тем традиционный подход Алжира к Сахелю, основанный на посредничестве и обеспечении безопасности границ, оказался под давлением трансформации после прихода к власти военных администраций в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Ослабление роли Алжира в рамках Алжирского соглашения 2015 года и сближение стран Альянса государств Сахеля (AES) с Марокко подорвали влияние Алжира и перенесли алжиро-марокканское соперничество в регион Сахеля.

Турция в этой картине избегает роли прямой стороны. Однако из-за развивающихся оборонных связей со странами AES Турция становится актором, который напрямую соприкасается с окружением безопасности Алжира. В этом контексте в регионе Сахеля сохраняется хрупкая ситуация. Эта хрупкость дополнительно усугубляется динамикой безопасности в Мали. Рост ударных возможностей связанной с «Аль-Каидой» террористической организации JNIM, расширение ее влияния вплоть до районов вокруг столицы, тактическая координация с Фронтом освобождения Азавада (FLA), а также неспособность малийской армии, несмотря на поддержку со стороны российского Африканского корпуса (Africa Corps), установить устойчивый контроль на севере и в центре страны показывают, что кризис безопасности в Мали перешел на новый этап. Это может привести к появлению новых динамик безопасности и меняющихся региональных расстановок на линии Сахель - Магриб.

В этих условиях для Турции диалог с Алжиром имеет значение с точки зрения управления чувствительными вопросами, связанными с Сахелем, балансирования рисков на линии Ливия — Сахель и формирования более предсказуемой площадки для консультаций в Средиземноморье. В более широком контексте Алжир может стать одной из балансирующих опор стратегического позиционирования Турции на направлении Средиземноморье - Африка.

[Небахат Танрыверди Яшар - независимый исследователь и политический аналитик. Она также является приглашенным исследователем Центра прикладных исследований Турции (CATS) при Немецком институте международной политики и безопасности (SWP).]

