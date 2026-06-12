В новый период можно ожидать ускорения работ по созданию железнодорожной инфраструктуры на сирийском и иорданском участках проекта железнодорожной линии Турция–Сирия–Иордания–Саудовская Аравия (Оман)

Как стратегический шаг Турции и Саудовской Аравии в сфере транспортной связанности может преобразовать Ближний Восток? В новый период можно ожидать ускорения работ по созданию железнодорожной инфраструктуры на сирийском и иорданском участках проекта железнодорожной линии Турция–Сирия–Иордания–Саудовская Аравия (Оман)

Преподаватель кафедры международной экономической интеграции Анкарского университета им. Йылдырыма Беязита, доктор Кенан Асланлы проанализировал для аналитического отдела «Анадолу» (AA Analiz) возможные последствия соглашений о сотрудничестве в сфере логистики и железнодорожного транспорта, подписанных между Турцией и Саудовской Аравией, с точки зрения региональной связанности и торговых коридоров.

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Турция, руководствуясь стратегическим видением и долгосрочным планированием, уже на протяжении некоторого времени шаг за шагом формирует новую архитектуру транспортного сообщения между Персидским заливом, Оманским заливом, Красным морем и Средиземноморьем. Цель этой стратегической концепции- создание более устойчивых альтернативных маршрутов на случай возможных сбоев в цепочках поставок, а также обеспечение бесперебойных перевозок по оси Персидский залив – Турция – Европейский союз.

В этом контексте в ноябре 2025 года между Турцией и Оманом были подписаны «Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта» и «Меморандум о взаимопонимании в сферах транспорта, транспортных коридоров, связи и информационных технологий». Эти документы закрепили сотрудничество Турции и Омана в широком спектре направлений, включая мультимодальные перевозки, автомобильный транспорт, управление портами и развитие логистических коридоров.

Затем начался следующий этап формирования региональной архитектуры транспортной связанности. В частности, были предприняты шаги по созданию новых транспортных коридоров между Турцией и Оманом с участием трех стран — Сирии, Иордании и Саудовской Аравии.

И в этой связи во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в феврале 2026 года стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в транспортной и логистической сферах. Впоследствии, в результате достигнутых в апреле 2026 года договоренностей с Эр-Риядом, была введена 15-дневная транзитная виза для турецких водителей грузовиков, что облегчило их передвижение по странам Персидского залива.

В апреле 2026 года министры транспорта Турции, Сирии и Иордании подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспортного сотрудничества. Особое внимание в документе было уделено интеграции и синхронизации автомобильной, железнодорожной и морской инфраструктуры этих стран, обеспечению выхода к Красному морю через порт Акаба, а также возрождению Хиджазской железной дороги в качестве стратегических целей.

Наконец, 9 июня 2026 года министры транспорта Турции и Саудовской Аравии подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в железнодорожном секторе» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере логистических услуг». Таким образом, процесс формирования нового транспортного коридора, набравший темпы с 2025 года, вступил в критически важную стадию практической реализации.

Данные соглашения охватывают широкий круг направлений — от создания совместных логистических центров до всестороннего сотрудничества в железнодорожной отрасли. Кроме того, они закладывают основу для формирования общей политической воли, институциональной базы и механизмов технического взаимодействия, необходимых для реализации проекта железнодорожной линии Турция–Сирия–Иордания–Саудовская Аравия, который можно рассматривать как современную и расширенную версию Хиджазской железной дороги. На следующем этапе этот маршрут может быть продлен до Омана, что придает ему важное геостратегическое значение.

Инфраструктурные проекты стран и микроэкономические основы

Реализуемость проектов по развитию транспортной инфраструктуры зависит не только от геополитических факторов, но и от таких важных микроэкономических основ (microfoundations), как технические характеристики инфраструктуры, социально-экономические параметры и финансовые возможности.

Существенным преимуществом для реализации проекта железнодорожной линии Турция–Сирия–Иордания–Саудовская Аравия является наличие уже действующей железнодорожной инфраструктуры: в Турции — простирающейся до сирийской границы, а в Саудовской Аравии — до границы с Иорданией. В апреле 2026 года Турция завершила модернизацию 350-километрового железнодорожного участка вдоль сирийской границы. Продление этой линии до границы с Ираком также позволит интегрировать ее с проектом «Путь развития» (Kalkınma Yolu). Таким образом, в рамках регионального видения транспортной связанности Турции маршрут через Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию и проект «Путь развития» рассматриваются как взаимодополняющие и интегрированные сети. Железнодорожная сеть Саудовской Аравии, в свою очередь, уже простирается до района Аль-Хадита на границе с Иорданией.

Следовательно, одной из ключевых задач нового этапа станет восстановление железнодорожной инфраструктуры в Иордании и Сирии. Иордания имеет планы по строительству железнодорожных линий с севера на юг как в направлении сирийской границы, так и к порту Акаба. Тогда как в Сирии, помимо разрушений, вызванных гражданской войной, существуют и технические сложности. Так, ширина колеи на участке Хиджазской железной дороги между Дамаском и Иорданией составляет 1050 мм, тогда как на стандартной железнодорожной сети к северу от Дамаска используется колея шириной 1435 мм.

Железнодорожная система Сирии исторически строилась вокруг связей между портами Латакия и Тартус и такими экономическими центрами, как Дамаск и Алеппо, и в настоящее время функционирует лишь в ограниченном режиме. Поэтому наряду с восстановлением работоспособности железнодорожной инфраструктуры по всей стране необходимо также обеспечить стандартизацию ширины колеи на линиях, идущих от Дамаска как на север, так и на юг.

Для реализации всех этих проектов, помимо сильной политической воли и благоприятной региональной конъюнктуры, необходимы и финансовые ресурсы. Турция и Саудовская Аравия могли бы разработать совместный механизм финансирования для восстановления железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, особенно в контексте Сирии.

Однако следует подчеркнуть еще один важный момент. Угроза закрытия Ормузского пролива и сохраняющиеся риски для маршрута через Аденский залив, пролив Баб-эль-Мандеб и Красное море продемонстрировали стратегическую важность альтернативных транспортных и энергетических коридоров для стран Персидского залива.

Показательным примером является нефтепровод Восток–Запад в Саудовской Аравии, который соединяет нефтяные объекты Абкайк на востоке страны с терминалом Янбу на побережье Красного моря. Его протяженность составляет 1200 километров, а пропускная способность достигает 7 млн баррелей нефти в сутки. Этот проект наглядно продемонстрировал стратегическое значение альтернативных маршрутов.

Данный пример подчеркивает важность альтернативных транспортных коридоров не только для обеспечения энергетической безопасности, но и для торговли товарами, не связанными с ископаемым топливом, такими как удобрения, нефтехимическая продукция, строительные материалы и продовольствие.

С учетом этих факторов можно ожидать, что суверенные фонды стран Персидского залива, которые уже сегодня контролируют активы общей стоимостью около 5 трлн долларов, в критически важный период до 2030 года будут уделять больше внимания финансированию региональных транспортных и инфраструктурных проектов.

Приоритеты и тенденции новой эпохи

В новый период можно ожидать ускорения работ по созданию железнодорожной инфраструктуры на сирийском и иорданском участках проекта железнодорожной линии Турция–Сирия–Иордания–Саудовская Аравия (Оман).

Кроме того, для обеспечения регулярного автомобильного сообщения между Турцией и Саудовской Аравией через территорию Сирии, Иордании и Ирака могут быть ускорены работы по модернизации дорожной инфраструктуры в соответствующих странах, и прежде всего в Сирии. В числе приоритетных задач также может оказаться ускорение процедур пересечения границ за счет внедрения цифровых решений и различных упрощенных механизмов оформления.

Наряду с углублением интеграции и синхронизации в рамках Турецко-саудовского транспортного коридора, важное значение имеет продвижение идеи взаимодополняемости транспортных маршрутов, в которых Турция играет центральную роль. Речь идет о таких проектах, как «Путь развития», Средний коридор и являющийся его составной частью Зангезурский коридор.

Вместе с тем ключевым условием успешной реализации всех этих проектов является одновременное формирование архитектуры региональной транспортной связанности и системы региональной безопасности, а также сохранение внутриполитической и социально-экономической стабильности в странах региона, входящих в состав данных коридоров, в критически важный период до 2030 года.

[Доктор Кенан Асланлы — преподаватель кафедры международной экономической интеграции Анкарского университета им. Йылдырыма Беязита]

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