Ирак и Турция обладают потенциалом, чтобы написать одну из самых вдохновляющих страниц в истории региона, если им удастся выйти за рамки традиционных форм сотрудничества и объединиться вокруг настоящего видения интеграции

Ирак и Турция: две страны, формирующие будущее благодаря своему географическому положению Ирак и Турция обладают потенциалом, чтобы написать одну из самых вдохновляющих страниц в истории региона, если им удастся выйти за рамки традиционных форм сотрудничества и объединиться вокруг настоящего видения интеграции

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в преддверии своего визита в Турцию подготовил для "Анадолу" аналитическую статью, посвященную стратегическому значению ирако-турецких отношений и их роли для будущего региона.

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На протяжении многих лет отношения между Ираком и Турцией строились вокруг вопросов, требующих особо взвешенного подхода, — безопасности, водных ресурсов, торговли и пересечения границы. Однако сегодня наш регион стоит на пороге новых возможностей, которые требуют гораздо более масштабного взгляда на будущее. Главный вопрос теперь заключается уже не в том, как управлять общими вызовами, а в том, как превратить их в возможности, способные обеспечить благополучие народов обеих стран.

Сегодня я направляюсь в Анкару, представляя уже совсем другой Ирак — не тот, который регион знал еще несколько лет назад. Страна уверенно движется по пути стабильности, реформ и развития. Национальные приоритеты полностью переориентированы на создание сильной экономики и эффективной государственной системы. Одновременно Ирак выработал сбалансированную внешнеполитическую концепцию, в которой региональное сотрудничество рассматривается уже не просто как политический выбор, а как основа устойчивого экономического роста.

То же самое можно сказать и о Турции — стране с развитой промышленностью, выгодным географическим положением и значительным опытом в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта. Если взглянуть на совокупный потенциал наших государств, становится очевидно, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет государственная граница. Перед нами открываются перспективы формирования одного из крупнейших экономических партнерств региона.

Сегодня, когда мировая торговля и глобальные цепочки поставок переживают глубокую трансформацию, а экономические коридоры становятся одним из ключевых факторов международной конкуренции, Ирак и Турция получают исторический шанс превратить свое стратегическое географическое положение в мощное экономическое преимущество. Наши страны способны стать жизненно важным мостом, соединяющим страны Персидского залива, Азию и Европу.

Именно в этом контексте раскрывается стратегическое значение Проекта «Дорога развития». Мы рассматриваем его не просто как национальный проект Ирака, а как региональную инициативу, способную изменить характер экономических связей на всем Ближнем Востоке. Его значение выходит далеко за рамки сокращения сроков грузоперевозок. Проект предполагает создание новых городов, промышленных зон, масштабных инвестиционных возможностей и тысяч рабочих мест. Одновременно он станет новой экономической артерией, которая свяжет региональные порты с мировыми рынками.

Ни одно стратегическое партнерство невозможно без обеспечения безопасности и стабильности. Ирак убежден, что безопасность обеих стран может быть гарантирована только при взаимном уважении суверенитета и тесном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Лишь в условиях безопасности возможно устойчивое развитие.

Вопрос водных ресурсов давно перестал быть исключительно технической проблемой. Сегодня это стратегический фактор развития, определяющий будущее миллионов людей. Именно поэтому мы стремимся к формированию совместного подхода, основанного на взаимных интересах, научном сотрудничестве и инвестициях в современные технологии, чтобы обеспечить водную и продовольственную безопасность наших народов.

Сегодня Ближнему Востоку необходимы новые истории успеха. Если Ирак и Турция смогут выйти за рамки традиционного сотрудничества и перейти к подлинной интеграции, они будут способны написать одну из самых вдохновляющих страниц в истории региона. Каждая совместная инвестиция, каждый новый завод, каждая транспортная магистраль и каждый энергетический проект будут укреплять не только двусторонние отношения, но и служить долгосрочным вкладом в стабильность всего региона.

Мы убеждены, что прочная стабильность строится не на конфликтах, а на реализации совместных проектов. Надежный фундамент создается не соперничеством соседей, а глубокой интеграцией между ними. Каждый успех на этом пути будет приближать нас к более стабильному, процветающему и готовому к будущим вызовам Ближнему Востоку.

[Али аз-Зейди — премьер-министр Ирака[

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