Европейский саммит в Ереване: разрыв с Россией? Проведение Арменией 8-го саммита Европейского политического сообщества рассматривается не только как вклад в нормализацию положения страны, но и как признак ее отдаления от России

Заведующий кафедрой политологии и философии Университета «Хазар», доцент доктор Орхан Велиев написал для агентства «Анадолу» аналитическую статью о значении 8-го саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Армении, и его ключевых темах.

8-й саммит Европейского политического сообщества стартовал 4 мая 2026 года в Ереване. В саммите, прошедшем при широком участии на уровне лидеров, Турцию от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлял вице-президент Джевдет Йылмаз. Спустя примерно двадцать лет этот визит вошел в историю как контакт самого высокого уровня, осуществленный из Турции в Армению. Азербайджан, в свою очередь, поддержал проведение саммита в Армении, а Армения поддержала кандидатуру Азербайджана на проведение саммита в 2028 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провели встречу в рамках саммита. В ходе переговоров стороны достигли договоренности о восстановлении моста Ани, расположенного на границе между двумя странами. Подход и позиция Турции в мирном процессе также сыграли определяющую роль в преддверии этой встречи. При этом Турция придает большое значение требованию Азербайджана о соблюдении его территориальной целостности.

Стратегическая смена курса Армении



Процесс прихода Пашиняна к власти и период его премьерства разрушили привычные для армянской политики эпохи независимости шаблоны. В этом смысле внимание привлекает политика, которую Пашинян в последнее время проводит в отношении Азербайджана и Турции, а также его шаги, направленные на балансирование российского влияния в стране. Проведение Арменией 8-го саммита Европейского политического сообщества, который может внести важный вклад в открытие страны миру в условиях демографического и экономического тупика, рассматривается не только как вклад в нормализацию положения Армении, но и как признак ее отдаления от России.

Хотя правительство Никола Пашиняна передало контроль над охраной границ от российских структур национальным силам, российское влияние в таких стратегических сферах, как банковский сектор и железные дороги, сохраняется. Кроме того, сохранение российского военного присутствия показывает, что Москва не утратила свое влияние полностью. Тем не менее вопрос о том, сможет ли Россия сохранить прежний уровень доминирования, остается открытым.

Саммит, собравший в Ереване лидеров примерно 50 стран, включая Францию и Великобританию, можно рассматривать как смелый шаг для Армении - страны, известной своей зависимостью от России. В этом смысле Пашинян пытается вывести страну из зависимости от России и диверсифицировать политико-экономические, военные и технологические связи.

Вместе с тем можно сказать, что окончательное мирное соглашение с Азербайджаном будет иметь определяющее значение как для самой Армении, так и для установления мира и безопасности в регионе. В этом контексте Пашинян в своем вступительном выступлении дал сигнал о том, что может поехать в Баку на саммит 2028 года. Это показывает, что Пашинян рассчитывает победить на выборах и подписать мирное соглашение. Если Пашинян победит на выборах, можно ожидать, что он продолжит курс на устранение конституционного препятствия для подписания мирного соглашения и политику балансирования зависимости от России.

Позиция Азербайджана и России



Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании в онлайн-формате по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты и выступил с речью. Это стало первым после обретения независимости участием Азербайджана на столь высоком уровне на мероприятии, проводимом в Армении. Алиев заявил, что в рамках мирного процесса Азербайджан в одностороннем порядке снял транзитные ограничения в отношении Армении.

В своем выступлении Ильхам Алиев также отметил значение «коридора Трампа». Он заявил, что с реализацией этого коридора связь Нахчывана с Анкарой усилится, а сам маршрут станет частью Среднего коридора. Кроме того, Алиев поблагодарил Европейскую комиссию за ее позицию по мирному процессу.

Однако Алиев отметил, что не все европейские институты придерживаются одинаковой политики, и раскритиковал противоречивые резолюции, принятые Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы незадолго до саммита. Кроме того, было заявлено о приостановке отношений Азербайджана с Европейским парламентом. Основная причина недовольства Азербайджана этими решениями заключается в том, что не была оказана поддержка азербайджанцам, пострадавшим в результате оккупации, тогда как миролюбивый подход Азербайджана к армянским гражданским лицам был проигнорирован.

Позиция России по саммиту ожидалась с особым интересом. Москва заявила о положительном отношении к мирному процессу, однако в аналитических материалах газеты «Коммерсантъ» [1] со ссылкой на выступление Алиева приводились оценки о том, что Европа саботирует этот процесс. В целом в заявлениях российской стороны [2] выражалась поддержка мирному процессу, но одновременно отмечались разногласия с западными институтами. Азербайджан заявил, что, несмотря на усилия кругов, пытающихся препятствовать мирному процессу, он остается приверженным мирной повестке, и заявления армянских официальных лиц также свидетельствуют об этом.

Как следует оценивать позицию Европы?



Мир перешел от основанного на правилах порядка эпохи модерна к периоду глобальной «безнормности» [3] и находится в поиске нового порядка. В этом смысле наступил период, когда наряду с сильными государственными структурами особую роль играют лидеры. Европа из-за дефицита лидерства утратила влияние на формирование глобального порядка. Так, по таким стратегическим вопросам, как Карабах, Ближний Восток, Украина и Иран, Европа не смогла продемонстрировать волю к эффективному воздействию на процессы.

Хотя Брюссель стремился выступить посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, саммит в Вашингтоне показал, что администрация Трампа внесла более заметный вклад в установление мира на Южном Кавказе. Также известна роль европейских стран в вопросе реализации проекта коридора, который Азербайджан и Турция называют «Зангезурским коридором», а на вашингтонском саммите был обозначен как «маршрут Трампа».

Проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване можно рассматривать как попытку Европы продемонстрировать свое присутствие в регионе посредством различных шагов. В саммите приняли участие не только лидеры стран-участниц, но и представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также генеральный секретарь НАТО.

Однако двойственный подход Европейского парламента к Азербайджану в вопросе мирных переговоров вызывает опасения, что Европа до сих пор не извлекла уроков из своей стратегической ошибки во время Второй Карабахской войны.

[1] https://www.kommersant.ru/doc/8634942?query=Ильхам%20Алиев

[2] https://report.az/xarici-siyaset/dunya-metbuati-azerbaycan-prezidentinin-avropa-siyasi-birliyi-nin-zirve-toplantisindaki-cixisindan-yazir

[3] https://www.setav.org/kurallara-dayali-duzenin-cozulusu-kuresel-normsuzluk-cagi-ve-turkiyenin-stratejik-rolu

[Доцент доктор Орхан Велиев - заведующий кафедрой политологии и философии Университета Хазар в Баку]

Мнения, изложенные в статье, принадлежат автору и могут не отражать редакционную политику агентства «Анадолу».