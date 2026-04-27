Война, религия и политика: напряженность в отношениях между Папой и Трампом Напряженность в отношениях между Ватиканом и президентом США Дональдом Трампом продолжается уже несколько месяцев

Доцент университета Ягеллония в польском Кракове Каролина Ванда Ольшовска написала для «АА Аналитика» статью о напряженности в отношениях между Трампом и Ватиканом, а также о возможных последствиях антивоенной позиции Папы Леона XIV для внутренней политики США.

***

Напряженность в отношениях между Ватиканом и президентом США Дональдом Трампом продолжается уже несколько месяцев. В основе этой напряженности лежат различия в ценностях между Католической Церковью и нынешней американской администрацией. Папа Лев XIV не вмешивался во внутреннюю политику США. Такая роль и не должна быть у лидера Церкви, однако когда речь идет об основных социальных и гуманитарных вопросах, Папа не может оставаться в стороне. Поводом для напряженности стало призыв Папы к американским епископам защищать права мигрантов. События в Венесуэле после ареста Мадуро также вызвали резкую реакцию Льва XIV. Однако событием, наиболее явно продемонстрировавшим позицию Папы, стало его открытое осуждение военного нападения США и Израиля на Иран.

Для Католической Церкви и ее прихожан чрезвычайно важно, чтобы Папа занимал четкую позицию против любого насилия и войны. Здесь речь идет не только о нападении Израиля на другое государство, но и о неприемлемости агрессивной политики, военной эскалации и жертв среди гражданского населения. Согласно католическому социальному учению, защита человеческого достоинства и права на жизнь должна оставаться универсальным принципом, независимо от того, кто является агрессором.

Папа Франциск также подвергся аналогичной критике. В связи с нападением России на Украину он призвал к миру и осудил войну, но для многих католиков этого оказалось недостаточно. Главным ожиданием было прямое возложение ответственности на Россию. Папа Лев XIV, в свою очередь, ответил именно на эти ожидания. Он не ограничился осуждением войны, но и прямо назвал агрессора. В такой период, когда геополитические соображения преобладают над этическими соображениями, то, что Ватикан заявляет о себе как о моральном авторитете на международной арене, приобретает дополнительный смысл.

В подходе Папы к конфликтам на Ближнем Востоке бросается в глаза чрезвычайно последовательная линия. Известно, что Трамп не терпит критики, даже если она не направлена непосредственно на него. За долгие годы он привык к безоговорочной преданности окружающих и их послушанию на публике. В этом контексте вполне понятно, что осуждение со стороны американского папы, являющегося одновременно главой Католической церкви и лидером суверенного государства, вызвало столь резкую реакцию.

Религия как инструмент политики

Папа Лев XIV же не сделал ни малейшего шага назад перед лицом этих реакций. Несмотря на политическое давление и нападки со стороны общественности, он решительно отстаивал свою позицию. Слова «Бог не принимает ничью сторону в войне» приобретают в этом контексте особый вес. Этим высказыванием папа прямо возразил против попытки американской стороны представить конфликт с Ираном как законную войну. Отклонив такую трактовку, он подчеркнул основополагающий принцип: религия не может оправдывать военное насилие или политическую агрессию.

В последнее время активно обсуждаются предположения о том, что государственное финансирование социальных и гуманитарных программ, осуществляемых католическими организациями в США, будет прекращено. Однако эта напряженность выходит далеко за рамки разногласий по поводу недавней американской политики или различий в подходах к войне или войнам на Ближнем Востоке. Во главе Католической Церкви стоит Папа, являющийся её высшим авторитетом. Ожидается, что все католики, от священнослужителей до рядовых верующих, признают его духовное лидерство.

Избирательный аспект

Папа Лев XIV, выросший в Америке, пользуется сильной поддержкой и среди католиков своей страны. А это само по себе представляет проблему для администрации Трампа. Когда они хотят оспорить заявление Льва XIV, у них нет возможности выдвинуть другого католического священнослужителя в качестве равноценного авторитета. В некоторых протестантских общинах, где нет всеобщего лидера, конкурирующие толкования и альтернативные авторитеты находят почву гораздо легче. В Католической Церкви же Папа занимает уникальное место как высший и бесспорный авторитет в управлении Церковью на земле.

Поэтому слова осуждения Папы имеют огромный вес как в символическом, так и в политическом плане, выходя далеко за рамки обычного религиозного заявления. Они могут глубоко повлиять на верующих, сформировать повестку дня общественного мнения и изменить взгляды миллионов людей на моральные вопросы. На мой взгляд, именно в этом и заключаются более глубокие корни нынешнего обострения ситуации. Католические избиратели в США составляют значительную часть электората; среди них много тех, кто традиционно поддерживает Республиканскую партию и придерживается консервативных социальных взглядов. По мере усиления напряженности между Ватиканом и Белым домом ее последствия не ограничатся лишь дипломатией, а могут напрямую отразиться на внутренней политике США.

[Каролина Ванда Ольшовска — преподаватель университета Ягеллония в Кракове.]

*Мнения, выраженные в статье, принадлежат авторам и могут не отражать редакционную политику агентства «Анадолу».