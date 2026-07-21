Эта война постепенно превратилась в борьбу на истощение, в которой ключевую роль играют потенциал экономики и оборонной промышленности, считает преподаватель Университета Йедитепе Фуркан Кая

Война в Украине: насколько близок мир? Эта война постепенно превратилась в борьбу на истощение, в которой ключевую роль играют потенциал экономики и оборонной промышленности, считает преподаватель Университета Йедитепе Фуркан Кая

Преподаватель Университета Йедитепе Фуркан Кая написал для агентства «Анадолу» аналитическую статью, в которой поделился мнением о перспективах урегулирования конфликта РФ и Украины



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СТАМБУЛ (АА) - Для оценки перспектив урегулирования конфликта России и Украины необходимо учитывать не только ситуацию на линии фронта, но и такие факторы, как энергетическая дипломатия, состояние оборонной промышленности, экономическая устойчивость и «политическая стойкость» сторон.

Несмотря на заявления о росте давления на Кремль, ослаблении поддержки президента РФ Владимира Путина и участившихся атаках украинских беспилотников по российской территории, говорить о скором переходе Москвы к мирным переговорам было бы преждевременно.

Основной проблемой России становится уже не ситуация на фронте, а растущая стоимость ведения военных действий. Военные расходы, дефицит рабочей силы, последствия санкций и увеличение производственных затрат усиливают нагрузку на экономику страны. Вместе с тем, централизованная политическая система и сильный силовой аппарат позволяют российскому руководству сдерживать внутренние риски.

Прогнозы о скором экономическом крахе России и политическом кризисе в стране после мятежа ЧВК «Вагнер» не оправдались. Властям удалось адаптироваться к новой ситуации, хотя это не означает отсутствия серьезных проблем.

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и другим объектам критической инфраструктуры оказывают заметный психологический эффект и подрывают ощущение безопасности внутри страны. Однако они не изменили стратегический баланс в войне. Исход современных конфликтов определяют прежде всего уровень производственных мощностей, запасов вооружений, человеческих ресурсов, логистики и финансовой устойчивости.

Эта война постепенно превратилась в борьбу на истощение, в которой ключевую роль играют экономика и оборонная промышленность. Несмотря на санкции, Москва сумела переориентировать значительную часть экспорта энергоресурсов на азиатские рынки и сохранить экономическое сотрудничество с Китаем, Индией и странами Персидского залива.

Военная помощь Запада Украине, в том числе поставки систем ПВО Patriot, важна для укрепления обороны, но сама по себе не способна изменить ход войны.

Москву могут подтолкнуть к мирным переговорам два основных фактора: существенное снижение шансов на достижение военных целей и кардинальное изменение международного баланса сил не в пользу России либо признание контроля РФ над занятыми территориями.

На сегодняшний день основной вопрос заключается не в том, когда Россия сядет за стол переговоров, а в том, какая из сторон сможет дольше выдерживать войну на истощение. Дипломатическое урегулирование станет возможным лишь при заметном изменении общего баланса сил, в связи с чем конфликт может продолжаться еще длительное время.

[Фуркан Кая, преподаватель Университета Йедитепе ]

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