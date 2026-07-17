Визит Хакана Фидана в Украину: новая посредническая инициатива Анкары?

Профессор кафедры истории Университета Мармара, доктор исторических наук Ильяс Кемалоглу в статье для «Анадолу» проанализировал визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Украину и посреднические усилия Анкары.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15-16 июля посетил Украину. Тот факт, что визит состоялся сразу после 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО Анкаре, а Турция с самого начала конфликта прилагает усилия для примирения двух братских славянских народов, неизбежно привел к тому, что интерес к этому визиту не ограничился лишь странами региона. Вместе с тем темы, обсуждавшиеся в ходе визита, породили определенные новые надежды относительно того, что конфликт в Украине приближается к своему завершению. Так, Хакан Фидан после встречи со своим украинским коллегой заявил, что, с одной стороны, сохраняется риск дальнейшей эскалации конфликта, а с другой — «в психологическом плане страны уже готовы к прекращению огня». Хотя итоги саммита НАТО, а затем состоявшийся в Париже саммит лидеров Коалиции желающих по Украине продемонстрировали, что прежде всего государства Европейского союза продолжат поддержку Киева, а это, в свою очередь, уменьшает надежды на скорое прекращение огня, Анкара фактически выступила с новой посреднической инициативой. Именно в этом контексте следует рассматривать и визит Хакана Фидана в Россию, состоявшийся в июне, накануне саммита НАТО.

— Сигналы о возвращении к «Стамбульским переговорам»

Темы, обсуждавшиеся в ходе визита Хакана Фидана в Украину, а также сделанные заявления сами по себе раскрывают причины этой новой инициативы. Прежде всего следует напомнить, что при посредничестве Турции стороны были очень близки к миру уже в самом начале конфликта. В последующие годы Анкара внесла значительный вклад как в организацию обменов военнопленными, так и в открытие зернового коридора. После прихода к власти президента США Дональда Трампа посредническую роль взяли на себя Соединенные Штаты. Хотя как саммит Трамп—Путин на Аляске, так и переговоры российских и украинских делегаций, проходившие в Стамбуле и других городах, дали определенные сигналы относительно возможности достижения мира, конфликт продолжается в полную силу и даже несет в себе риск дальнейшей эскалации.

Стамбульский формат, как напомнил и глава МИД Турции, представлял собой площадку, на которой стороны проводили прямые переговоры по различным направлениям и добились важных результатов. В то же время нынешняя занятость США другими вопросами, прежде всего ситуацией вокруг Ирана, означает, что в ближайшей перспективе Вашингтон не сможет уделять украинскому вопросу полноценное внимание. Примечательно, что Дональд Трамп, заявлявший после прихода к власти, что завершит российско-украинский конфликт за три дня, в своем последнем выступлении уже сказал, что намерен примирить стороны до окончания своего президентского срока. Тот факт, что посредничество США пока не принесло результатов, а также то обстоятельство, что Турция остается одним из немногих государств, поддерживающих контакты со всеми сторонами конфликта, наряду с возросшим международным авторитетом Анкары, что вновь проявилось на саммите НАТО, сыграли важную роль в запуске новой турецкой инициативы.

— Озабоченность Анкары безопасностью региона

Еще одной причиной возвращения Турции к посреднической инициативе, как отметил Хакан Фидан, является тот факт, что конфликт, к сожалению, обладает потенциалом дальнейшего распространения, прежде всего в Черноморском регионе. Именно этому вопросу Анкара придает большое значение с самого начала конфликта. Боевые действия между Россией и Украиной не только поставили под угрозу безопасность судоходства в Черном море, но и негативно сказались на энергетической безопасности. Так, в июне нападению подверглось турецкое рыболовецкое судно у черноморского побережья, а российские официальные лица неоднократно заявляли об атаках беспилотников на объекты, обеспечивающие функционирование газопровода «Турецкий поток».

Обе эти проблемы непосредственно затрагивают интересы всех черноморских государств, включая Турцию. Поэтому можно утверждать, что одной из целей визита Фидана стала именно региональная безопасность. Более того, можно сказать, что Анкара выступила с этой инициативой весьма своевременно. Пока Украина вновь заручается поддержкой стран НАТО, Россия после парламентских выборов, намеченных на сентябрь, может усилить свое военное присутствие в регионе.

Вместе с тем уже сегодня в повестке Турции находятся вопросы послевоенного восстановления Украины и предоставления ей гарантий безопасности. Несомненно, Турция станет одной из ключевых стран, играющих ведущую роль в этом процессе. Несмотря на продолжающийся конфликт, объем товарооборота между Турцией и Украиной достиг 6,6 млрд долларов. Решение парламента Украины одобрить Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной незадолго до визита свидетельствует о том, что этот показатель будет и дальше расти.

Хакан Фидан также заявил, что после окончания конфликта турецкие компании готовы принять участие в восстановительных и инфраструктурных проектах в Украине. Что касается гарантий безопасности, Анкара заявила о готовности взять на себя обеспечение морской составляющей таких гарантий и уже обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО. Еще одной темой, на которой акцентировал внимание министр, стало обеспечение надежного функционирования торговли зерном.

Из вопросов, которые обсуждались в ходе визита, а также из заявлений министров иностранных дел двух стран следует, что в ближайшие месяцы стамбульские переговоры, вероятно, будут возобновлены с того этапа, на котором они были прерваны. Турецкие официальные лица при каждом удобном случае подчеркивают свою неизменную поддержку территориальной целостности Украины, однако одновременно Анкара в последние годы продолжает сотрудничество и с Москвой. Дипломатические контакты не прекращались, объем товарооборота с Россией также увеличился, а строительство атомной электростанции «Аккую» значительно продвинулось вперед. Кроме того, в этот период Турция стала для российских граждан своеобразным окном во внешний мир.

Турция, учитывая как ее собственные интересы, так и необходимость сохранения мира и стабильности в регионе, остается, пожалуй, единственной страной, которая поддерживает постоянный диалог и сотрудничество с обеими сторонами конфликта. Именно это создает для Анкары возможности для посредничества и обеспечивает доверительное отношение как России, так и Украины.

— Обнадеживающие заявления Хакана Фидана

Несмотря на продолжающийся конфликт, заявление главы МИД Турции о том, что «в ближайшие дни нас ждут хорошие события», свидетельствует о наличии у Анкары новых планов, которыми она пока не делится с общественностью. Стамбул также готов принять встречу лидеров России и Украины.

Вместе с тем достижение прекращения огня и заключение соглашения между сторонами по-прежнему представляется непростой задачей. Ни одна из сторон не готова идти на уступки по территориальному вопросу. Тем не менее, как постоянно подчеркивают турецкие официальные лица, чрезвычайно важно не прерывать переговорный процесс. Обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих, функционирование зернового коридора, обеспечение безопасности морского и воздушного судоходства, а также энергетической безопасности имеют огромное значение не только для России и Украины, но и для всех стран региона.

[Профессор исторических наук Ильяс Кемалоглу — преподаватель кафедры истории Университета Мармара].

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