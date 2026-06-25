Тот факт, что визит состоялся накануне саммита НАТО, свидетельствует о том, что эти контакты имеют значение не только на двустороннем уровне, но и на уровне альянса

Визит Навроцкого в Анкару: от сотрудничества в оборонной промышленности до стратегии НАТО в Черном море Тот факт, что визит состоялся накануне саммита НАТО, свидетельствует о том, что эти контакты имеют значение не только на двустороннем уровне, но и на уровне альянса

⁠Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Анкару выводит турецко-польские отношения на многоуровневую плоскость, охватывающую как сотрудничество в оборонной промышленности, так и вопросы безопасности в Черном море.

Эксперт по Восточной Европе Эмрах Докузлу подготовил для «AA Аналитика» статью, посвященную визиту президента Польши в Турцию и его возможному влиянию на турецко-польские отношения.

Официальный визит президента Польши Кароля Навроцкого в Турцию, состоявшийся 23–24 июня 2026 года по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, несет в себе конкретное стратегическое содержание, выходящее за рамки протокола. Хотя сам по себе факт того, что визит приходится всего за две недели до саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, уже имеет большое значение, основная важность визита заключается в том, что он позволяет обсудить за одним столом вопросы баланса на восточном и южном флангах НАТО на фоне конкретных шагов по сотрудничеству в оборонной промышленности.

- Историческая справка от Навроцкого

Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил: «Польша и Турция играют очень важную роль в рамках альянса НАТО, обе страны обязаны защищать фланги НАТО», тем самым связав два края альянса в единую формулу ответственности, однако обращает на себя внимание то, как он сформулировал эту взаимосвязь. Президент Польши явно сослался на традицию, согласно которой Польша (историческое название — Лехстан) никогда не признавала своего «исчезновения с карты» после раздела 1795 года. Он напомнил, что Османская империя была «единственным государством, не признавшим исчезновение Польши». Это напоминание, на первый взгляд похожее на проявление дипломатической вежливости, с точки зрения формулировки становится значимым выбором. Варшава позиционирует Турцию не как конъюнктурного поставщика, а как субъекта, исторически уважающего её независимость. Это свидетельствует о том, что альянс легитимизируется в польском общественном мнении также на историко-моральной основе.

- От протокола к стратегии: двусторонние отношения в оборонной промышленности

Навроцкий до церемонии в Кюллийе сразу направился на технологическую базу ASELSAN в Гёльбаши. Этот выбор ясно показал, что визит не носил чисто протокольный характер. Президент Польши на месте ознакомился с системами радиоэлектронной борьбы, радиолокационными, противовоздушными и электрооптическими системами. Эта инспекция, организованная компанией ASELSAN, стала продолжением контракта на экспорт систем радиоэлектронной борьбы на сумму около 410 миллионов долларов, подписанного в декабре 2025 года, а также партнерства по проекту Bayraktar TB2, продолжающегося с 2021 года. Заявление Навроцкого о том, что «мы готовы создать более прочный альянс», показало, что отношения вышли за рамки простой купли-продажи и перешли к вопросам совместного производства и передачи технологий.

Польша входит в число европейских стран с самыми высокими расходами на оборону. В рамках интенсивной программы модернизации, начатой после войны между Россией и Украиной, она находится в поиске большого количества новых систем. Турция же за последние десять лет стала глобальным игроком в сфере технологий БПЛА/БПЛА-У. В этом контексте она предлагает экономически эффективные системы, проверенные в боевых условиях. Вероятность расширения Польшей парка TB2 и, возможно, перехода на платформы нового поколения, такие как TB3, ставит на повестку дня не только вопросы закупок, но и совместного производства и передачи технологий. Турецкие возможности в области радиолокации, электрооптики и связи соответствуют целям Польши по укреплению собственной оборонной промышленности. Это сотрудничество дает обеим сторонам преимущества совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

Для Польши Турция представляет собой альтернативного поставщика, независимого от Западной Европы, предлагающего быструю доставку и гибкие условия. Для Турции же Польша, как член Европейского союза (ЕС) и ключевая страна на восточном фланге НАТО, является стратегическим партнером, способным повысить престиж и объемы экспорта оборонной продукции. Высокие оборонные бюджеты и цели по развитию отечественного производства обеих стран открывают возможности для долгосрочных совместных проектов в этой сфере.



- Пересекающиеся, но не идентичные представления об угрозах

Стратегический аспект визита можно рассмотреть через призму безопасности Черного моря и баланса сил на флангах НАТО. Восприятие безопасности Польшей формируется на восточном фланге. Угроза со стороны России и поддержка Украины являются для Варшавы прямым продолжением вопросов собственной безопасности. Турция же, как страна, стремящаяся к балансу сил в Черном море, имеет многоуровневую повестку дня в сфере безопасности — от Монтреальской конвенции о проливах до энергетических коридоров.

Восприятие Черного моря этими двумя странами пересекается, но не совпадает. Для Польши Россия представляет собой экзистенциальную и непримиримую угрозу, тогда как для Турции критически важно установить баланс в Черном море без эскалации напряженности с Россией и одновременно защитить приоритеты южного фланга НАТО (Сирия, энергетическая безопасность, Средиземное море).

В НАТО уже давно ведутся споры о распределении ресурсов и внимания между «южным флангом» и «восточным флангом». Турция часто заявляет, что угрозы с юга (терроризм, нелегальная миграция, энергетика) не воспринимаются достаточно серьезно. Польша же отстаивает позицию, что восточное крыло должно иметь приоритет в условиях угрозы со стороны России. Встреча представителей этих двух стран в Анкаре перед саммитом НАТО является конструктивным шагом, направленным на смягчение напряженности между крыльями и поиск общей позиции. В частности, сотрудничество в области оборонной промышленности, по-видимому, соответствует цели обеих сторон — «увеличить оборонный потенциал Европы». Ожидается, что на саммите в Анкаре основное внимание будет уделено таким вопросам, как оборонные расходы, производственные мощности и поддержка, которая будет оказана Украине. Диалог между Турцией и Польшей внесет конкретный вклад в эту повестку дня.

Если оценивать все эти факторы в совокупности, то одним из основных мотивов, лежащих в основе этого визита, является стремление к стратегическому согласованию позиций перед саммитом НАТО. Повестка дня, начертанная президентом Эрдоганом для саммита — «укрепление европейского столпа Альянса и усиление его сдерживающего потенциала» — перекликается с акцентом Навроцкого на партнерстве в оборонной промышленности и обеспечении непрерывности южного фланга.

С другой стороны, в то время как президент Эрдоган, поставив Россию, Украину и Иран в один ряд как «обе стороны» и обозначив их общую точку соприкосновения как «потребность в мире», Навроцкий на той же встрече, не прибегая к риторике мира или дипломатии, непосредственно опирался на риторику сдерживания и «необходимости защиты своих флангов», что подчеркивает разницу в тональности между известной максималистской линией Варшавы и сбалансированным подходом Анкары. Кроме того, тот факт, что польские СМИ на протяжении всего визита делали акцент на «вовлечении потенциала Турции в Черном море для укрепления восточного фланга», свидетельствует о том, что этот процесс, по крайней мере со стороны Варшавы, преследует стратегические намерения.

- Стратегические связи между Восточной Европой и Турцией укрепляются

Подход Кароля Навроцкого к внешней политике придает этому визиту еще большее значение. Президент, вступивший в должность в августе 2025 года, совершил свой первый зарубежный визит в США. Визит в Турцию стал вторым важным этапом на раннем этапе его президентства. Это является частью стратегии Польши, направленной на укрепление трансатлантических связей и одновременно на установление прагматичных отношений с ключевыми игроками НАТО. Несмотря на то что в условиях кохабитации с правительством премьер-министра Дональда Туска влияние президента Навроцкого в сфере внешней политики ограничено, его символическая роль и роль координатора остаются важными. Взаимодействие Навроцкого с Турцией, ориентированное на вопросы обороны, свидетельствует о том, что Польша придерживается линии «сильный НАТО — сильное восточное крыло» и рассматривает Турцию как ценного партнера в этой архитектуре.

В итоге визит Кароля Навроцкого в Анкару выводит турецко-польские отношения на многоуровневую плоскость, простирающуюся от партнерства в оборонной промышленности до безопасности в Черном море. Заявление президента Эрдогана о том, что «мы достигли цели по объему торговли с Польшей в 10 миллиардов долларов, после чего поставили новую цель в 15 миллиардов долларов и продолжаем работу в этом направлении», а также упоминание им возможностей, которые открывает для турецких компаний «Инициатива трех морей» (ИТМ), в которой Польша играет активную роль, свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами активно развиваются в различных сферах.

Тот факт, что визит состоялся накануне саммита НАТО, свидетельствует о том, что эти контакты имеют значение не только на двустороннем уровне, но и на уровне альянса. Совпадение потребностей Польши в интенсивном вооружении с развивающимися оборонными технологиями Турции открывает конкретные возможности. Что касается Черного моря, то разные, но частично совпадающие представления двух стран о безопасности могут сыграть конструктивную роль в дискуссии о балансе сил НАТО. В итоге этот визит войдет в историю как конкретное свидетельство укрепления стратегических связей между Восточной Европой и Турцией.

[Эмрах Докузлу проводил научные исследования в Институте социальных исследований (GSSR) Польской академии наук, посвященные процессу политизации турок в Европе, а также занимается исследованиями в области польской политики.]

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