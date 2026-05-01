Аналитик в области авиации и геостратегии Омер Гирай Озай рассказал «Анадолу» о влиянии кризиса в Ормузском проливе на поставки авиатоплива в Европу

АНАЛИТИКА - Как кризис в Ормузском проливе сказывается на европейской авиации? Аналитик в области авиации и геостратегии Омер Гирай Озай рассказал «Анадолу» о влиянии кризиса в Ормузском проливе на поставки авиатоплива в Европу

Аналитик в области авиации и геостратегии Омер Гирай Озай написал для «Анадолу» аналитический материал о влиянии кризиса в Ормузском проливе на обеспечение европейских стран реактивным топливом.

***

Ормузский пролив — это критически важная транспортная артерия, через которую проходит около 25% мировых поставок нефти. Данный показатель играет определяющую роль не только в обеспечении сырой нефтью, но и существенно влияет на поставки реактивного топлива и его ценообразование. В связи с этим гражданская авиация оказалась перед лицом серьезного кризиса. Юго-Восточная Азия ощутила на себе последствия текущих событий с точки зрения нефтяных поставок, а в Европе это влияние напрямую оборачивается дефицитом авиакеросина.

С момента начала конфликта между Россией и Украиной Европа находится под давлением в вопросах энергоснабжения. Теперь же, после односторонних шагов президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, она получила новый серьезный удар. Эти события влияют как на мировые и европейские рынки, так и на соседнюю с Европой Турцию — страну-члена НАТО.

Благодаря росту цен на энергоносители Россия в качестве производителя извлекает выгоду из конъюнктурного повышения на рынках. В то же время Европейский союз испытывает серьезное давление из-за увеличения энергозатрат, инфляции и поддержки Украине. Низкие темпы экономического роста привели к отраслевым кризисам и социальной поляризации во многих странах, в первую очередь в Германии.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ранее предупредил, что запасов авиакеросина в Европе может хватить всего на несколько недель. Это создает серьезные риски для операционной стабильности ряда авиаперевозчиков.

Крупнейшая авиационная группа Европы принимает меры

Группа Lufthansa, в которую помимо одноимённой немецкой авиакомпании входят Austrian Airlines, Swiss Air Lines и ITA Airways, является одним из крупнейших авиационных холдингов Европы и занимает четвертое место в мире. Авиаперевозчик и без того находился под давлением из-за забастовок пилотов и судебных разбирательств, связанных с государственной помощью, полученной в период пандемии COVID-19.

На фоне кризиса в Ормузском проливе Lufthansa в первую очередь вывела из состава флота 40 воздушных судов — это около 2,5% от общей провозной мощности. Авиакомпания с вековой историей и штатом порядка 100 тыс. человек по всему миру не остановилась на этом и объявила о прекращении деятельности Lufthansa CityLine, подразделения, обеспечивающего внутренние перевозки в Германии.

В этом контексте шаги, предпринятые Lufthansa, не являются неожиданными. В кризисные периоды компания, как и во время пандемии COVID-19, оперативно реагирует и принимает меры для сохранения своего корпоративного благополучия.

Влияние растущей геополитической неопределенности на гражданскую авиацию

Миролюбивый мировой порядок всегда служил прочным фундаментом для развития торговли. В полной мере это относится и к гражданской авиации — отрасли, которая существует благодаря глобальной интеграции.

Закрытие российского воздушного пространства для западных авиакомпаний после начала конфликта РФ и Украины поставило европейских перевозчиков — особенно на азиатских маршрутах — в крайне невыгодное положение с точки зрения конкуренции. Вдобавок спровоцированная Израилем эскалация на Ближнем Востоке привела к расширению зон, запрещенных для полетов, и удлинению маршрутов. А недавние события вокруг Ирана добавили этому процессу еще одно измерение. Даже такой глобальный авиационный узел, как Дубай, оказался под угрозой, что привело к задержкам большого числа пассажиров и ослабило спрос на дальнемагистральные рейсы.

В краткосрочной перспективе выгоду из сложившейся ситуации извлекли альтернативные транспортные узлы — такие как Стамбул, Маскат и Мюнхен. Однако стабильно растущие цены на авиакеросин создают серьезные трудности для всей отрасли. Топливо — одна из главных статей расходов авиакомпаний, и его удорожание ведет к росту цен на авиабилеты. Это, в свою очередь, приводит к падению спроса, что в особенности оказывает давление на европейских перевозчиков.

В этой связи примечательно, что в отрасли уже начинают обсуждать риски банкротств. И, действительно, некоторые европейские авиакомпании уже столкнулись с финансовыми трудностями.

Преимущества турецких авиакомпаний

Керосиновый кризис, стучащийся в двери Европы, оказывает давление на одного из крупнейших авиаперевозчиков континента — Lufthansa, но при этом открывает новые возможности для турецких авиакомпаний. Ведущие авиакомпании Турции благодаря своему географическому положению находятся в более выигрышной позиции по сравнению с перевозчиками других стран. В нынешний период турецкие авиакомпании также несколько сокращают отдельные маршруты. Однако флагман турецкой гражданской авиации - Turkish Airlines (THY), которая и в прошлом придерживалась стратегии роста вопреки циклическим спадам, сумела заранее адаптироваться к этим изменениям — как это уже произошло на австралийских направлениях.

Высокая мощность переработки нефти, которой Турция обладает благодаря таким игрокам, как турецкое нефтеперерабатывающее предприятие TÜPRAŞ и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, обеспечивает ей стратегическое преимущество в части поставок реактивного топлива.

Как уже отмечал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, Турция является экспортером авиационного керосина. Такая структура, более гибкая по сравнению с европейскими аналогами, позволяет существенно снизить для страны негативные последствия топливного кризиса. Ожидается, что это стратегическое преимущество особенно пригодится турецким аэропортам и авиакомпаниям в нынешний критический для всей мировой авиации период.

Кому на руку топливный кризис, а кому он вредит?

Кризис в Ормузском проливе представляет собой серьезную угрозу для уровня благосостояния европейских стран. Ожидается, что он окажет негативное воздействие прежде всего на туристические планы и предстоящий летний сезон.

Европа же в сложившихся обстоятельствах выглядит сосредоточенной на решении своих внутренних проблем и все более утрачивает способность к быстрому и дальновидному реагированию. Шаги, предпринятые США в рамках НАТО, и последовавшие за ними ожидания Европы по поводу дальнейшей поддержки лишь выявили отсутствие должной координации между союзниками.

Таким образом, развитие событий в столь критическом регионе, как Ормузский пролив, косвенно ведет к росту энергетических доходов России и дает ей дополнительные преимущества в контексте конфликта с Украиной. Что же касается стороны, которая выигрывает в этой ситуации, то ожидается, что ею — благодаря верному позиционированию и развитой инфраструктуре — станут именно турецкие авиакомпании.

[Омер Гирай Озай — докторант кафедры международных отношений имени Генри Киссинджера Боннского университета и аналитик в области авиации и геостратегии]

* Мнение, изложенное в статье, принадлежит автору, и может не совпадать с редакционной политикой «Анадолу».