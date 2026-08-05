- Рахми Демирташ, кој ја вдомил патката додека била мало пиле во Анкара, не се одвојува од неа ниту за време на одморот во Мерсин и ужива во морето со својот „верен пријател“

7 години по вдомувањето, патува на одмор со патката Моли на сините води на Медитеранот - Рахми Демирташ, кој ја вдомил патката додека била мало пиле во Анкара, не се одвојува од неа ниту за време на одморот во Мерсин и ужива во морето со својот „верен пријател“

Рахми Демирташ, кој од турскиот главен град Анкара дошол на одмор во областа Силифке во Мерсин, плива во морето и шета покрај брегот со патката Моли, од која не се одвојува веќе 7 години.

Демирташ, кој отпатувал на одмор со своето семејство, ја вклучил во патувањето и патката која пред 7 години почнал да ја чува во својот дом.

Демирташ дошол со сопругата на плажата Мавикент за да плива со патката Моли, која ја смета за свој „верен пријател“, и ужива со неа во сините води на Медитеранот.

Луѓето околу нив покажуваат интерес за Моли, од која Демирташ не се одвојува додека се сонча и шета покрај брегот.

- „Стана незаменлив дел од нашиот живот“

Рахми Демирташ за Анадолу изјави дека Моли, која ја вдомил додека била мала, со текот на времето се навикнала на домот.

Наведувајќи дека меѓу него и патката се создала силна врска, Демирташ рече дека веќе 7 години внимателно се грижи за Моли.

Демирташ изјави дека кога патува, ја носи со себе својата „верна пријателка“ и дека заедно уживаат во морето.

„Со Моли одиме насекаде, сега сме заедно на одмор. Нејзиното омилено нешто е пливањето. Таа стана член на нашето семејство. Во Анкара живее со нас во домот. Каде и да одиме, ја носиме со нас. Многу е среќна што дојде и е тука“, рече тој.

Раскажувајќи дека патката го следи додека шета, Демирташ рече: „Моли стана незаменлива за нас. Заедно се забавуваме. Не може да се одвои од мене.“

Демирташ додаде дека одморот со неговата патка е незаборавно искуство.