- Саат-кулата, која во 1908 година по налог на тогашниот градоначалник Тевфикзаде Ахмет-бег ја изградил мајсторот Шакир, со својата седумкатна конструкција е меѓу најважните историски симболи на градот

118-годишната кула во турски Јозгат веќе 40 години ја одржува истиот мајстор - Саат-кулата, која во 1908 година по налог на тогашниот градоначалник Тевфикзаде Ахмет-бег ја изградил мајсторот Шакир, со својата седумкатна конструкција е меѓу најважните историски симболи на градот

Саат-кулата во турскиот град Јозгат, која е еден од симболите на градот, продолжува да го покажува времето благодарение на 62-годишниот мајстор за електроника Синан Катлан, кој веќе 40 години врши нејзино одржување и поправки, пишува Анадолу.

Саат-кулата, која во 1908 година по налог на тогашниот градоначалник Тевфикзаде Ахмет-бег ја изградил мајсторот Шакир, со својата седумкатна конструкција е меѓу најважните историски симболи на градот.

Објектот со часовници на четирите страни има важно место во сеќавањето на жителите на Јозгат и веќе 118 години го објавува времето.

Фотографија : Sait Çelik/AA

Катлан, кој поправа електронски уреди во својата работилница, секој четврток се качува до историската саат-кула на Републичкиот плоштад, каде што го навива механизмот, врши одржување и го нагодува часовникот.

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Синан Катлан за Анадолу изјави дека интересот за часовниците му започнал во детството, а одржувањето и поправката на саат-кулата ги научил од мајсторот Халим, кој во тој период се грижел за кулата.

Тој посочи дека на одржувањето на кулата работеле различни мајстори, но дека тој веќе 40 години лично го навива часовникот.

Фотографија : Sait Çelik/AA

Нагласи дека е горд што историскиот часовник и понатаму им го покажува времето на луѓето.

„Околу 40 години се грижам за одржувањето и поправката на саат-кулата. Овој часовник за мене не е само железен запчаник и механизам, туку е меморијата на Јозгат. Беше тука во нашето детство, а е тука и денес. Многу луѓе се среќаваа под сенката на оваа кула. Затоа за мене е многу важно овој часовник да работи“, изјави тој.

Катлан додаде дека редовно го одржува историскиот часовник, го чисти и подмачкува механизмот, врши проверки и потоа го навива за да продолжи да работи.

Наведувајќи дека ќе продолжи да се грижи за часовникот додека му дозволува силата, Катлан рече:

„Еден ден и јас нема да можам да ги искачувам овие скали, но мојата желба е мајстор што сум го обучил да се качува и да се грижи за овој часовник. Тогаш нема да имам грижа.“