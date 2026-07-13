- Деловите од зградата на Парламентот оштетени кога ФЕТО го бомбардираше Собранието за време на обидот за државен удар се зачувани во нивната оригинална состојба по работата на нивно конструктивно зајакнување

10 години подоцна, спомен-обележјата во турскиот Парламент го чуваат сеќавањето на неуспешниот пуч - Деловите од зградата на Парламентот оштетени кога ФЕТО го бомбардираше Собранието за време на обидот за државен удар се зачувани во нивната оригинална состојба по работата на нивно конструктивно зајакнување

Два споменика во Големото народно собрание на Турција, кое беше цел при неуспешниот обид за државен удар на терористичката организација ФЕТО на 15 јули 2016 година, продолжуваат да го чуваат сеќавањето на таа ноќ 10 години подоцна, пишува Анадолу.

Деловите од зградата на Парламентот оштетени кога ФЕТО го бомбардираше Собранието за време на обидот за државен удар се зачувани во нивната оригинална состојба по работата на нивно конструктивно зајакнување.

Споменик во форма на обелиск беше изграден во близина на влезот Дикмен, каде што првата бомба го погоди комплексот на Парламентот. Местото на ударот, затворено во стакло, е познато како „Споменик на загинатите од 15 јули на турскиот Парламент“.

Во Салата на честа, каде што падна втората бомба, столбовите оштетени од експлозијата се затворени со дебело стакло, додека вториот споменик, „Спомен-каменот на 15 јули“, беше подигнат во внатрешниот двор.

Спомен-обележјата им овозможуваат на посетителите поблиску да се запознаат со настаните што се одвивале во Парламентот за време на неуспешниот обид за државен удар.

Спомениците, кои ги посетуваат посетители од сите возрасти, како и странски гости, и натаму ги чуваат видливите траги од обидот за државен удар.