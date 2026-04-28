- Предвидено е за време на посетата Фидан да се сретне со австриската федерална министерка за европски и меѓународни прашања, Беате Мајнл-Рајзингер, со која ќе разговара за односите меѓу двете земји

Шефот на турската дипломатија ќе ја посети Австрија на разговори за билатерални и регионални прашања - Предвидено е за време на посетата Фидан да се сретне со австриската федерална министерка за европски и меѓународни прашања, Беате Мајнл-Рајзингер, со која ќе разговара за односите меѓу двете земји

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан ќе престојува во официјална посета на Австрија на 29 и 30 април, каде што ќе се сретне со високи претставници за разговори за билатералните односи и клучните регионални и глобални случувања, соопштија дипломатски извори, јавува Анадолу.

Предвидено е за време на посетата Фидан да се сретне со австриската федерална министерка за европски и меѓународни прашања, Беате Мајнл-Рајзингер, со која ќе разговара за односите меѓу двете земји.

Исто така, се очекува тој да биде пречекан од австрискиот канцелар Кристијан Штокер и да одржи разговори со Феридун Синирлиоглу, генерален секретар на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).

На дневен ред се и говорот на Фидан во Виенската школа за меѓународни студии и средби со претставници на турските граѓански организации.

- Регионалните и глобалните прашања на дневен ред -

Фидан ќе разговара со австриските претставници за билатералните односи, како и за политичките, економските, трговските, воените, културните и хуманитарните прашања.

Се очекува тој да го истакне и потенцијалот за соработка во стратегиските сектори, како енергетиката, дигитализацијата, поврзаноста и одбранбената индустрија.

Турскиот шеф на дипломатијата ќе ја нагласи посветеноста на Турција на благосостојбата, просперитетот и интеграцијата на турската заедница во Австрија, нагласувајќи дека заштитата на нејзините права и интереси останува приоритет.

Во дискусиите за односите меѓу Турција и ЕУ се очекува Фидан да ја потврди посветеноста на Анкара за полноправно членство во ЕУ, во согласност со визијата на претседателот Реџеп Таип Ердоган.

Исто така, тој ќе ја истакне потребата од посеопфатна и институционална рамка за надминување на актуелните предизвици.

Во врска со регионалните прашања се очекува Фидан да ја повтори поддршката на Турција за напорите за враќање на Русија и Украина на преговарачката маса и постигнување праведен, траен и одржлив мир.

Исто така, тој ќе ја изрази континуираната поддршка на Анкара за иницијативите насочени кон ставање крај на тензиите меѓу Иран и САД.

Понатаму, тој ќе ја нагласи глобалната важност за да се обезбеди непречено пловење низ Ормускиот Теснец и враќање на статус кво состојбата од пред конфликтот колку што е можно поскоро.

Фидан, исто така, се очекува да се осврне на континуираните прекршувања на прекинот на огнот од страна на Израел во Газа.

- Односите меѓу Турција и Австрија -

Односите меѓу Турција и Австрија продолжуваат со позитивен тек, со тоа што неодамна се одржаа контакти на високо ниво на маргините на меѓународните состаноци.

Мајнл-Рајзингер последен пат се сретна со Фидан за време на Дипломатскиот форум во Анталија.

Обемот на билатералната трговија надмина 4,3 милијарди долари во 2025 година, при што двете страни имаат цел да ја зголемат на 5 милијарди долари во блиска иднина.

Директните инвестиции на Австрија во Турција надминаа 11,2 милијарди долари во периодот меѓу 2005 и 2025 година, додека турските инвестиции во Австрија изнесуваа вкупно 887 милиони долари во овој период.

Турската заедница во Австрија, во која има околу 350.000 луѓе, се смета за клучен човечки мост меѓу двете земји.

Повеќе од 563.000 австриски туристи ја посетиле Турција во 2025 година.

Покрај билатералните прашања, двете земји блиску соработуваат за регионалните и глобалните прашања, вклучително и европската безбедност.