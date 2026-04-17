Шефот на турската дипломатија Фидан се сретна со сирискиот претседател Ал-Шара во Анталија

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, се сретна со сирискиот претседател Ахмед ал-Шара во јужниот турски туристички град Анталија, јавува Анадолу.

Според информациите од дипломатски извори, Фидан го прими Ал-Шара, кој престојува во посета на Анталија, непосредно пред почетокот на Дипломатскиот форум во Анталија (АДФ).

Петтото издание на форумот „АДФ 2026“ официјално започнува денес, со учество на шефови на држави и влади, министри за надворешни работи и претставници на меѓународни организации.

Настанот се одржува под покровителство на претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, а во организација на Министерството за надворешни работи. Оваа година тема на форумот е „Проектирање на иднината, управување со неизвесностите“ и ќе трае до недела.