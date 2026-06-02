- Фидан ќе разговара за чекорите за дополнително зајакнување на соработката во различни сектори, во согласност со политичката волја демонстрирана од лидерите на двете земји

Шефот на турската дипломатија утре во посета на Индонезија - Фидан ќе разговара за чекорите за дополнително зајакнување на соработката во различни сектори, во согласност со политичката волја демонстрирана од лидерите на двете земји

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан утре ќе престојува во официјална посета на Индонезија на разговори за проширување на билатералната соработка, зајакнување на трговските и одбранбените врски, како и за справување со регионалните и глобалните безбедносни предизвици, соопштија денес извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Фидан ќе разговара за чекорите за дополнително зајакнување на соработката во различни сектори, во согласност со политичката волја демонстрирана од лидерите на двете земји.

Се очекува тој да ја нагласи важноста од продлабочување на соработката во инфраструктурата, енергетиката, транспортот, дигитализацијата, вештачката интелигенција, високата технологија и индустријата за халал храна, со цел да се помогне во зголемувањето на обемот на билатерална трговија на 10 милијарди долари. Фидан, исто така, ќе ги разгледа тековните проекти во одбранбената индустрија и ќе ги процени потенцијалните нови области на соработка.

Предвидено е во врска со Газа да повтори дека Турција и Индонезија остануваат во блиски консултации за случувањата во Палестина и дека ќе ги продолжат заедничките напори за постигнување праведен и траен мир.

Според изворите, тој ќе ја нагласи и потребата од координирана меѓународна акција како одговор на израелските прекршувања на прекинот на огнот во Газа, провокативните акции на окупираниот Западен Брег и во Источен Ерусалим, како и проширувањето на неговата окупација во Либан.

Се очекува разговорите да ги опфатат и случувањата поврзани со Иран и Ормускиот Теснец, Сирија, руско-украинската војна, Сомалија, Судан и Либија, како и пошироките регионални и глобални безбедносни прашања во Азиско-пацифичкиот регион.

Фидан и индонезиските претставници треба да разговараат и за соработката во рамките на мултилатералните платформи, вклучително и ОН, Г20, Организацијата за исламска соработка (ОИС), АСЕАН, МИКТА и Групата на осум развиени земји (Д-8).

Турскиот министер за надворешни работи последен пат ја посети Индонезија во февруари 2025 година, како дел од официјалната посета на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на земјата.

Односите меѓу Турција и Индонезија, чии историски врски датираат од 15 век, беа подигнати на ниво на стратегиско партнерство во 2011 година. За време на посетата на Ердоган на Индонезија во 2022 година беше основан Совет за соработка на високо стратегиско ниво, а првиот состанок се одржа во Џакарта во февруари 2025 година. Следниот состанок се очекува да се одржи во Турција во 2027 година.

Во јануари 2026 година двете земји во Анкара го одржаа својот прв состанок во формат „2+2“ на министрите за надворешни работи и за одбрана.

Обемот на билатералната трговија надмина 2,5 милијарди долари во 2025 година, а двете земји имаат цел да го зголемат на 10 милијарди долари, во согласност со целта објавена за време на посетата на Ердоган на Индонезија во 2025 година.