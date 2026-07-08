На состанокот се разговараше за актуелните безбедносни предизвици, велат изворите.

Шефот на турската дипломатија присуствуваше на состанок во затворен формат на маргините на Самитот на НАТО во Анкара На состанокот се разговараше за актуелните безбедносни предизвици, велат изворите.

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес присуствуваше на состанок во затворен формат, одржан во рамките на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО во Анкара, соопштија турски дипломатски извори, јавува Анадолу.

На состанокот се разговараше за актуелните безбедносни предизвици, велат изворите.

Покрај Фидан, на состанокот учествуваа и министрите за надворешни работи на Германија, Велика Британија, Франција, Италија и Полска, како и Каја Калас, висока претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика.

Состанокот се одржа на маргините на Самитот на НАТО, организиран од Турција во главниот град Анкара.

Дводневниот Самит во Анкара започна денес со учество на лидерите на 32 земји членки на НАТО, повеќе партнери од регионот на Азија-Пацифик и поканети гости, меѓу кои и украинскиот претседател Владимир Зеленски.

Клучните теми вклучуваат градење на визијата „НАТО 3.0“, според која се очекува Европа да преземе водечка улога во конвенционалната одбрана, а САД го ревидираат своето воено присуство на континентот.