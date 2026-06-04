- Се очекува турскиот министер да ги нагласи длабоко вкоренетите врски меѓу Турција и Бангладеш и да изрази задоволство што напредокот во билатералните односи продолжи и под новата Влада на Бангладеш

Шефот на турската дипломатија во посета на Бангладеш на разговори за билатералните односи и регионалните прашања - Се очекува турскиот министер да ги нагласи длабоко вкоренетите врски меѓу Турција и Бангладеш и да изрази задоволство што напредокот во билатералните односи продолжи и под новата Влада на Бангладеш

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, утре ќе престојува во официјална дводневна посета на Бангладеш, на покана на бангладешкиот министер за надворешни работи Калилур Рахман, соопштија дипломатски извори, јавува Анадолу.

Изворите наведуваат дека оваа посета ќе биде прво патување на Фидан во Бангладеш. Се очекува Фидан да биде пречекан од премиерот на Бангладеш, Тарик Рахман, како и да одржи разговори со министерот за надворешни работи Калилур Рахман.

Исто така, предвидено е Фидан да ги посети бегалските кампови во Кокс Базар, каде што во моментов се засолнети повеќе од еден милион муслимани Рохинџи кои избегаа од граѓанската војна во Мјанмар.

Тој ќе ги разгледа и проектите за хуманитарна помош што ги спроведуваат Турската агенција за соработка и координација (ТИКА), Дирекцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), Турската полумесечина, турската фондација „Дијанет“ и Министерството за здравство на Турција, а ќе ја посети и турската теренска болница што работи во камповите.

За време на средбата Фидан да му честита на Рахман за изборот за претседател на 81. заседание на Генералното собрание на ОН.

- Ќе се дискутира за повеќе прашања -

Се очекува турскиот министер за надворешни работи да ги нагласи длабоко вкоренетите врски меѓу Турција и Бангладеш и да изрази задоволство што напредокот во билатералните односи продолжи и под новата Влада на Бангладеш, која стапи на должност во февруари.

Фидан, исто така, ќе ја нагласи потребата од дополнително зајакнување на соработката во трговијата, одбранбената индустрија, енергетиката, образованието, културата, науката и здравството, истовремено потврдувајќи ја заедничката цел за зголемување на обемот на билатералната трговија од 1,35 милијарди долари во 2025 година на 2 милијарди долари.

Тој ќе ја повтори одлучноста на Турција да го задржи прашањето за Рохинџите меѓу главните точки на глобалната агенда и ќе ја истакне обемната хуманитарна помош од Анкара од почетокот на кризата, вклучително и поддршка во здравството, образованието, згрижувалиштата, храната и инфраструктурата.

Фидан ќе извести дека Турција ќе продолжи со своите напори за обезбедување помош и во претстојниот период.

Министерот, исто така, се очекува да ја нагласи стратегиската важност на Бангладеш за стабилноста, мирот и безбедноста во Јужна Азија, наведувајќи ја неговата стратегиска локација и конструктивна регионална улога.

Тој ќе ја истакне важноста што Турција ѝ ја придава на соработката со Бангладеш на мултилатералните платформи, особено во ОН, Организацијата за исламска соработка (ОИС) и Организацијата за економска соработка на осумте земји во развој (Д-8).

Се очекува двете страни да разменат мислења и за регионални и глобални прашања, вклучително и последните случувања на Блискиот Исток, Иран и Јужна Азија.

Новата Влада на Бангладеш стапи на должност по општите избори одржани на 12 февруари. Турција беше претставена на церемонијата на положување заклетва на 17 февруари од заменик-министерката за надворешни работи, амбасадорката Берис Екинџи, која беше пречекана од премиерот Рахман, а се сретна и со лидерот на Џамаат-е-Ислами, Шафикур Рахман.

- Билатерални односи -

Калилур Рахман, кој стана министер за надворешни работи во новата Влада и беше номиниран од Бангладеш за претседател на 81. заседание на Генерално собрание на ОН, својата прва официјална посета во странство ја реализираше токму во Турција на 14 март, а потоа учествуваше и на 5. Дипломатски форум во Анталија, кој се одржа од 17 до 19 април.

Хуманитарната помош на Турција за муслиманите Рохинџи надмина 80 милиони долари.

Турција продолжува да дава поддршка во бегалските кампови во Бангладеш, каде што се сместени над еден милион Рохинџи, преку проекти за здравство, домување, образование и инфраструктура, предводени од организациите ТИКА, АФАД, Турската полумесечина и фондацијата „Дијанет“.

Во турската теренска болница, отворена во Кокс Базар во 2018 година, секојдневно се лекуваат околу 1.000 пациенти, меѓу кои и локални граѓани на Бангладеш. Во болницата како медицински персонал работат 85 лица, од кои 30 од Турција, а 55 се локални кадри.

Покрај активностите на државните институции како ТИКА, фондацијата „Дијанет“ и Турската полумесечина, хуманитарна помош за бегалците Рохинџи и за локалното население во Бангладеш обезбедуваат и турски невладини организации. Нивната поддршка вклучува пакети со храна, ифтарски оброци за време на Рамазан, како и доставување месо за време на празникот Курбан бајрам.