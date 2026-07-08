- „Претседателот Трамп конечно успеа да го направи тоа што, од Ајзенхауер, американските претседатели се обидуваа да го направат, а тоа беше да ги изедначат издвојувањата за одбрана меѓу Европа и САД“

Шефот на НАТО: Трамп ги изедначи издвојувањата за одбрана меѓу Европа и САД - „Претседателот Трамп конечно успеа да го направи тоа што, од Ајзенхауер, американските претседатели се обидуваа да го направат, а тоа беше да ги изедначат издвојувањата за одбрана меѓу Европа и САД“

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес изјави дека претседателот Доналд Трамп успеал да ги изедначи издвојувањата за одбраната меѓу Европа и САД, повикувајќи на многу посилен сојуз, јавува Анадолу.

„Претседателот Трамп конечно успеа да го направи тоа што, од Ајзенхауер, американските претседатели се обидуваа да го направат, а тоа беше да ги изедначат издвојувањата за одбрана меѓу Европа и САД“, рече Руте за време на неговиот говор на Самитот во Анкара, каде што се собраа светските лидери.

Тој ја нагласи потребата од многу посилна Европа во рамките на Алијансата, посочувајќи на „НАТО 3.0“.

„Последниот самит во Хаг беше за планирање и насочување; стануваше збор за пари, стануваше збор за индустрија, секако, за продолжување на нашата поддршка за Украина. Овој Самит, како што секогаш велев, е за имплементација, за да се заврши тоа“, рече Руте.

Тој ја повтори потребата Алијансата да може да се одбрани во случај на евентуален напад и повика на поголемо индустриско производство во одбраната.

„Мојата порака е дека овој сојуз од 1 милијарда луѓе што живеат во Европа, живеат во Канада, живеат во Соединетите Американски Држави, дека овој сојуз ќе брани секој сантиметар од нашата територија што не може да ја освоите од НАТО. Ние сме дефанзивни. Никогаш нема да нападнеме никого. Ќе го браниме само нашиот начин на живот, нашите демократии, нашата територија. Затоа, не играјте си со нас“, рече Руте.

Исто така, тој истакна дека очекува сојузниците да разговараат за Иран и „повторно да потврдат дека Иран никогаш не треба да се стекне со нуклеарен капацитет“, нагласувајќи го значењето на слободата на пловидбата низ Ормускиот Теснец.

На прашањето за неодамнешните американски напади врз Иран, Руте рече дека тие биле „апсолутно неопходни“.

„Кога имате прекин на огнот и Иран во основа го прекршува прекинот на огнот, гледаме што се случи вчера со напад на бродови. Мислам дека е апсолутно клучно САД енергично да реагираат“, додаде тој.

Руте нагласи дека сојузниците треба да се погрижат Кина и Русија да немаат пристап до Арктикот.

Тој дополнително потврди дека тие имаат воспоставено добар процес во врска со Данска и Гренланд откако Трамп ги обнови своите повици да го преземе островот.

На прашањето дали САД сѐ уште се посветена членка на НАТО и покрај неговата понуда за преземање на Гренланд или повлекување на трупите од Европа, Руте увери дека обврската е присутна.

„Значи, обврската е тука, без сомнение. Исто така, бидејќи НАТО е таму, во интерес на САД е да спречат, на пример, подморниците на Русија да завршат на бреговите на Соединетите Американски Држави за да можат САД да останат безбедни“, додаде тој.