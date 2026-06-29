- Се очекува Калас, Кос и Брунер да се сретнат со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан

Шефицата на европската дипломатија и еврокомесари во посета на Турција пред самитот на НАТО - Се очекува Калас, Кос и Брунер да се сретнат со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан

Шефицата за надворешна политика и безбедност на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, заедно со еврокомесарката за проширување Марта Кос и еврокомесарот за внатрешни работи и миграција Магнус Брунер на 29 и 30 јуни ќе престојуваат во посета на Турција, јавува Анадолу.

Се очекува Калас, Кос и Брунер да се сретнат со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан.

Посетата се реализира во пресрет на самитот на НАТО во Анкара, кој треба да се одржи на 7 и 8 јули.

„Посетата ќе биде можност да се разгледаат односите меѓу ЕУ и Турција, да се разговара за заедничките предизвици во сè понестабилната геополитичка средина и да се истражат дополнителни патишта за соработка, имајќи предвид дека Турција е земја кандидат и сојузник во НАТО“, се вели во соопштението на Унијата објавено во неделата.

Ова ќе биде втора официјална посета на Калас на Турција.