Осврнувајќи се на изворните принципи на НАТО, Павел посочи дека во последно време во Алијансата е присутна тенденција товарот на одбранбените трошоци и одговорности да се префрли на еден сојузник.

Чешкиот претседател Павел: Европските членки на НАТО треба да се фокусираат на сопствената одбрана Осврнувајќи се на изворните принципи на НАТО, Павел посочи дека во последно време во Алијансата е присутна тенденција товарот на одбранбените трошоци и одговорности да се префрли на еден сојузник.

Чешкиот претседател Петер Павел денес ги повика европските членки на НАТО да се фокусираат на зајакнување на сопствената одбрана, подобрување на воените капацитети, како и на поголема флексибилност во процесот на донесување одлуки, јавува Анадолу.

Павел, говорејќи на програмата „Сојузници во Анкара“, која се одржува на маргините на Самитот на НАТО во турскиот главен град, истакна дека меѓу сојузниците треба да постои пристап што ќе овозможи „помирни односи“, додавајќи дека актуелната глобална средина мора правилно да се разбере.

Настанот беше организиран во соработка со Дирекцијата за комуникации на Турција, Минхенската безбедносна конференција и Фондацијата за политички, економски и социјални истражувања (СЕТА), тинк-тенк со седиште во Анкара.

Исто така, тој повика на воздржаност од емоции во дипломатската комуникација меѓу официјалните претставници.

Истакнувајќи дека Чешка е географски сместена во центарот и на ЕУ и на НАТО, Павел рече дека многу луѓе во неговата земја не чувствуваат директни безбедносни закани.

Поради оваа причина, како што додаде, може да биде потешко овие закани да им се објаснат на граѓаните во Чешка, нагласувајќи дека неговата земја се солидализира со своите сојузници.

Павел посочи дека Чешка има многу компании што работат во одбранбената индустрија и нагласи дека постои значаен потенцијал за посеопфатна соработка со другите европски земји.

Осврнувајќи се на изворните принципи на НАТО, Павел посочи дека во последно време во Алијансата е присутна тенденција товарот на одбранбените трошоци и одговорности да се префрли на еден сојузник.

Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32 земји членки на Алијансата, како и клучните партнери за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.