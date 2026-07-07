Авионот на Макрон слета на аеродромот „Есенбога“, каде што беше пречекан од турскиот министер за труд и социјална политика Ведат Ишихан и други официјални претставници.

Францускиот претседател Макрон пристигна во Анкара за Самитот на НАТО Авионот на Макрон слета на аеродромот „Есенбога“, каде што беше пречекан од турскиот министер за труд и социјална политика Ведат Ишихан и други официјални претставници.

Францускиот претседател Емануел Макрон денес пристигна во турскиот главен град Анкара за да присуствува на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, јавува Анадолу.

Авионот на Макрон слета на аеродромот „Есенбога“, каде што беше пречекан од турскиот министер за труд и социјална политика Ведат Ишихан и други официјални претставници.

Шефовите на држави и влади на земји членки на НАТО се состануваат во Анкара на 7 и 8 јули во рамките на Самитот на Алијансата за 2026 година.

Дводневниот собир ќе се фокусира на спроведувањето на обврските за одбранбените трошоци договорени на самитот во 2025 година, континуираната воена поддршка за Украина и проширувањето на капацитетите за производство во одбранбената индустрија.

Самитот се одржува во услови на обновена дебата за рамноправната распределба на товарот меѓу трансатлантските сојузници и постојаната неизвесност околу војната во Украина. Се очекува на самитот да учествува и украинскиот претседател Владимир Зеленски.