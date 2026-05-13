Турција соопшти дека се завршени бирократските подготовки за директна трговија со Ерменија

Турција ги заврши бирократските подготовки за започнување директна трговија со Ерменија како дел од тековниот процес на нормализација на односите меѓу двете земји, соопшти денес турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството, Онџу Кечели, изјави дека подготовките се финализирани во понеделникот во рамките на мерките за градење доверба што се спроведуваат од 2022 година.

„Бирократските подготовки во врска со започнувањето со директна трговија меѓу нашата земја и Ерменија се завршени на 11 мај 2026 година“, наведе Кечели во соопштението објавено од Министерството.

Тој истакна дека техничките и бирократските напори за отворање на заедничката граница меѓу двете земји сè уште се во тек.

Новиот аранжман овозможува крајната дестинација или точката на поаѓање за стоките што патуваат од Турција до Ерменија преку трета земја, или обратно, користејќи иста маршрута, да бидат означени со „Ерменија/Турција“, според соопштението.

Кечели нагласи дека Турција ќе продолжи да придонесува за развојот на економските односи и пошироката регионална соработка во корист на сите земји и народи во Јужен Кавказ.

„Со оглед на историската можност искористена за зајакнување на трајниот мир и просперитет во Јужен Кавказ, Турција ќе продолжи да придонесува за унапредување на економските односи и соработката во регионот“, додаде тој.