„Светот минува низ голема трансформација. Незамисливо е НАТО да остане рамнодушен на ова“, рече Ѓоргун на приемот организиран од Секретаријатот за одбранбена индустрија (ССБ) за време на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО

Турција: Самитот на НАТО во Анкара отвора „ново поглавје“ за одбранбената индустрија на Алијансата „Светот минува низ голема трансформација. Незамисливо е НАТО да остане рамнодушен на ова“, рече Ѓоргун на приемот организиран од Секретаријатот за одбранбена индустрија (ССБ) за време на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО

Секретарот за одбранбена индустрија на Турција, Халук Ѓоргун, денес изјави дека Самитот на НАТО во Анкара и придружниот Форум за одбранбена индустрија отвораат „ново поглавје“ за Алијансата, во период кога земјите членки интензивно работат на зајакнување на својата одбранбена индустриска база, јавува Анадолу.

„Светот минува низ голема трансформација. Незамисливо е НАТО да остане рамнодушен на ова“, рече Ѓоргун на приемот организиран од Секретаријатот за одбранбена индустрија (ССБ) за време на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО.

Тој додаде дека Алијансата достигнала историска пресвртница.

„Ве уверувам дека кога ќе се пишува историјата на НАТО во иднина, посебно поглавје ќе му биде посветено на Самитот во Анкара, а Форумот за одбранбена индустрија ќе го означи почетокот на ново поглавје за НАТО“, вели тој.

Ѓоргун истакна дека Форумот претставува кулминација на напорите започнати на претходните самити на НАТО во Вилнус, Вашингтон и Хаг за зајакнување на соработката меѓу сојузниците и одбранбената индустрија.

Во рамките на Форумот беа претставени достигнувањата на турската одбранбена индустрија, вклучително и воздухопловна демонстрација на летала со и без екипаж, произведени од компаниите „Туркиш Аероспејс“ и „Бајкар“.

Ѓоргун ја опиша компанијата „Бајкар“ како „глобална компанија за беспилотни летала што го менува текот на играта“, која одиграла „клучна улога во Украина за трансатлантската безбедност“, истакнувајќи дека нејзиното беспилотно борбено летало „Кизилелма“ предизвикало значителен интерес за време на Форумот.

На приемот беа изложени најновите достигнувања на турската одбранбена индустрија, меѓу кои се издвојуваат: главниот борбен тенк „Алтај“ (BMC), системите за противвоздушна одбрана од семејството „Челична купола“ (Аселсан и Рокестам) и системите за муниција со голем калибар (АРКА Дифенс и Машинско-хемиска индустриска корпорација). Покрај тоа, беа изложени и беспилотни летала на СТМ, оклопни возила на Отокар, како и платформи произведени од компаниите „Нурол Макина“ и ФНСС.

Ѓоргун истакна дека идната сила на НАТО ќе зависи од колективните способности, а не само од националните.

„Она што е поважно од индивидуалните способности на земјите се способностите што Алијансата ќе ги развие преку духот на партнерство“, рече тој.

Како клучни приоритети за зајакнување на соработката меѓу сојузниците, тој ги посочи навремената соработка со индустрискиот сектор, брзата имплементација на иновации и технологии, како и во изградбата на стабилни одбранбени синџири на снабдување.