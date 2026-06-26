- Турција праќа два воени транспортни авиона со спасувачки, медицински и хуманитарни тимови, кучиња трагачи и опрема во Венецуела по серијата силни земјотреси во регионот Јаракуј

Турција праќа два авиона со хуманитарна помош и спасувачи во Венецуела по силните земјотреси - Турција праќа два воени транспортни авиона со спасувачки, медицински и хуманитарни тимови, кучиња трагачи и опрема во Венецуела по серијата силни земјотреси во регионот Јаракуј

Два авиона што ќе ги превезуваат турските тимови за пребарување и спасување и хуманитарна помош денес ќе полетаат од аеродромот „Ататурк“ во Истанбул кон Венецуела, пренесува Анадолу.

Според соопштението на Дирекцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), по добивањето информации дека во регионот Јаракуј во Венецуела се случиле два последователни земјотреса, АФАД започнал подготовки во координација со Министерството за надворешни работи, Министерството за национална одбрана, Министерството за здравство и Генералната дирекција за безбедносни работи при Претседателството.

По консултациите со Генералштабот, еден воен транспортен авион од типот А-400М ќе превезе тим од 38 члена за пребарување и спасување од АФАД од Истанбул, Измир и Денизли, како и тим од пет члена од Националната медицинска спасувачка екипа (УМКЕ) од Министерството за здравство, тим од два члена за хуманитарна помош од Црвената полумесечина на Турција, две кучиња трагачи и три специјализирани возила за спасување.

Министерството за национална одбрана, исто така, одлучило да прати уште еден авион А-400М со тим од 22 члена од Бригадата за хуманитарна помош, заедно со нејзината опрема.

Се планира двата авиона да полетаат денес во 11:15 часот по локално време од аеродромот „Ататурк“ во Истанбул.

Се додава дека развојот на ситуацијата се следи во координација со Министерството за надворешни работи и турската амбасада во Венецуела.