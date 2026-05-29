- Повторувајќи го ставот на Турција против дискриминацијата, Министерството истакна дека Анкара ќе ја продолжи својата борба против „растечкиот расизам, ксенофобијата и омразата кон исламот на сите платформи“

Турција оддаде почит на жртвите од расистички напад во германскиот град Золинген во 1993 година - Повторувајќи го ставот на Турција против дискриминацијата, Министерството истакна дека Анкара ќе ја продолжи својата борба против „растечкиот расизам, ксенофобијата и омразата кон исламот на сите платформи“

Турција денес оддаде почит на жртвите од расистичкиот напад во германскиот град Золинген во 1993 година, во кој се убиени пет члена на едно турско семејство, притоа потврдувајќи ја својата посветеност во борбата против расизмот, ксенофобијата и исламофобијата, јавува Анадолу.

Оддавајќи им почит на членовите на семејството Генч кои беа убиени во нападот, турското Министерство за надворешни работи соопшти:

„По овој повод, уште еднаш со почит и благодарност оддаваме почит на сеќавањето на Мевлуде Генч“.

Генч, која почина во 2022 година на 80-годишна возраст, стана симбол на помирувањето во Германија, откако загуби две ќерки, две внуки од ќерките и една внука (од брат/сестра) во подметнатиот пожар од страна на екстремната десница во Золинген во 1993 година.

Министерството го пофали нејзиниот примерен став и повиците за смиреност, и покрај тоа што ги загуби членовите на своето семејство во нападот.

Повторувајќи го ставот на Турција против дискриминацијата, Министерството истакна дека Анкара ќе ја продолжи својата борба против „растечкиот расизам, ксенофобијата и омразата кон исламот на сите платформи“.

На 29 мај 1993 година, четворица млади мажи на возраст меѓу 16 и 23 години го запалија домот на семејството Генч, при што загинаа пет лица, а 14 беа повредени.

Тројца од напаѓачите беа осудени на 10 години затвор, додека еден доби казна затвор од 15 години.