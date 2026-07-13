- На настанот, кој ќе се одржи во Башкент Милет Гарден во Анкара во среда, ќе присуствува претседателот Реџеп Таип Ердоган

Турција на 15 јули ќе ја одбележи 10-годишнината од обидот за државен удар - На настанот, кој ќе се одржи во Башкент Милет Гарден во Анкара во среда, ќе присуствува претседателот Реџеп Таип Ердоган

Турција ќе ја одбележи 10-годишнината од обидот за државен удар на 15 јули 2016 година со специјална програма во главниот град под тема „Нашата волја, нашата победа“, изјави денес директорот за комуникации при турското Претседателство, Бурханетин Дуран, јавува Анадолу.

На настанот, кој ќе се одржи во Башкент Милет Гарден во Анкара во среда, ќе присуствува претседателот Реџеп Таип Ердоган.

„Во рамките на специјалната програма по повод 10-годишнината од Денот на демократијата и националното единство 15 јули, која ќе се одржи со учество на нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган, ќе се сетиме на нашите ценети херои со милост, благодарност и молитви, ќе ја изразиме нашата благодарност до нашите херојски ветерани и уште еднаш заедно, со најсилни можни зборови, ќе изјавиме дека ниедна сила не може да стои над националната волја“, истакна Дуран.

Во објавата на турската платформа за социјални медиуми NSosyal, Дуран рече дека со програмата ќе им се оддаде почит на граѓаните што му се спротивставија на обидот за државен удар и ќе се потврди посветеноста на земјата на демократијата и националниот суверенитет.

Тој додаде дека „епската борба“ напишана од турскиот народ преку неговата решителност на 15 јули ќе се одржува во живот со иста верба, решителност и дух на единство.

Неуспешниот обид за државен удар, во кој беа убиени 252 лица, а повредени 2.734, беше планиран и спроведен од терористичката организација ФЕТО и нејзиниот водач Фетулах Ѓулен, кој живееше во САД.