Турција и Ерменија ја нагласија важноста од што поскоро повторно отворање на железничката пруга Карс-Ѓумри

Турција и Ерменија по состанокот на заедничката работна група ја истакнаа важноста од што поскоро повторно отворање на железничката пруга Карс-Ѓумри, со цел да се зајакнат регионалните транспортни врски, соопшти денес турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Министерството соопшти дека претставници на заедничката работна група на Турција и Ерменија за обнова и ставање во функција на железничката пруга Карс-Ѓумри се состанале во источната турска провинција Карс на 28 април.

Состанокот беше одржан во согласност со договорите постигнати во рамките на процесот на нормализација на односите меѓу двете земји, се додава во соопштението.

Двете страни го нагласија значењето на ставањето во функција на железничката пруга во најкраток можен рок со цел да се зајакне регионалната транспортна поврзаност.