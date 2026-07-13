- Помошта беше примена на меѓународниот аеродром „Симон Боливар“ од амбасадорот на Турција во Венецуела, Наџи Ајдан Караманоглу и министерот за надворешни работи на Венецуела, Иван Гил

Турција достави 30 тони хуманитарна помош за Венецуела по земјотресот - Помошта беше примена на меѓународниот аеродром „Симон Боливар“ од амбасадорот на Турција во Венецуела, Наџи Ајдан Караманоглу и министерот за надворешни работи на Венецуела, Иван Гил

Триесет тони хуманитарна помош пратена од Турција со два воени товарни авиона пристигна во Венецуела по катастрофалните земјотреси што ја погодија земјата, јавува Анадолу.

Помошта беше примена на меѓународниот аеродром „Симон Боливар“ од амбасадорот на Турција во Венецуела, Наџи Ајдан Караманоглу и министерот за надворешни работи на Венецуела, Иван Гил.

Во обраќањето на аеродромот, Караманоглу рече дека турските институции вложиле „големи напори“ како одговор на двата земјотреса, пофалувајќи ја посветеноста на турските екипи за пребарување и спасување што две недели работеа на терен.

„Венецуелските власти и венецуелскиот народ зборуваат со пофалби за работата на нашите тимови. Ова признание е присутно и во локалните медиуми. Тие истакнуваат колку професионално и несебично турските тимови ја извршија својата мисија.

„Поради оваа причина би сакал искрено да им се заблагодарам на Бригадата за хуманитарна помош на Турските вооружени сили, Управата за справување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), Националниот тим за медицинско спасување (УМКЕ) и персоналот на турската Црвена полумесечина“, рече тој.

Караманоглу потсети дека Венецуела пратила тимови за пребарување и спасување во Турција по земјотресите со епицентар во Кахраманмараш на 6 февруари 2023 година, опишани како „Катастрофа на векот“.

„Тие навистина покажаа голема храброст и посветеност стоејќи покрај нашиот народ. До денес тие ја завршија својата мисија и ги враќаме дома.“

„Двата авиона што пристигнаа да ги вратат нашите тимови, исто така, доставија приближно 30 тони хуманитарна помош во Венецуела“, рече тој.

Во најновата пратка има 275 големи шатори обезбедени од турски АФАД, опрема потребна за привремени шаторски кампови и речиси седум тони медицински средства и лекови.

„Претходно обезбедивме хуманитарна помош преку АФАД, Турската агенција за соработка и координација (ТИКА) и турската Црвена полумесечина. Со тоа додадовме уште еден придонес кон нашата поддршка. Ќе продолжиме со нашата хуманитарна помош, а Турција ќе остане покрај пријателскиот народ на Венецуела“, додаде Караманоглу.

Венецуелскиот министер за надворешни работи Иван Гил ѝ се заблагодари на Турција за нејзината солидарност, велејќи дека поддршката има посебно значење за Венецуела.

„Во име на вршителката на должноста претседател, Делси Родригез, ја изразуваме нашата благодарност до претседателот Реџеп Таип Ердоган, турската Влада, турскиот народ, амбасадорот на Турција во Каракас, Ајдан Караманоглу и министерот за надворешни работи Хакан Фидан, со кои бев во постојан контакт уште од првите часови по земјотресите. Турција, како и секогаш, беше меѓу првите земји што подаде рака за помош од почетокот на катастрофата“, рече тој.

Потсетувајќи дека вршителката на должноста претседател, Родригез, му доделила Медал за херои на Венецуела на персоналот за пребарување и спасување, Гил рече: „Им благодариме на бригадата за брзиот одговор на катастрофата што го водеше овој процес и на најдобрите, најдобро обучени експерти на Турција што работеа рака под рака со нас за време на операциите за пребарување и спасување. Не може да најдеме зборови за да ја изразиме нашата благодарност.

„Денес добиваме уште една пратка хуманитарна помош. Сега е време да преминеме на фазата на обнова.“

На церемонијата на прием присуствуваше и бригадниот генерал Мехмет Бахтијар, командант на Бригадата за хуманитарна помош на Турските вооружени сили, заедно со претставници од АФАД и УМКЕ, кои беа распоредени во Венецуела по земјотресите.

Според Геолошкиот завод на САД, Венецуела беше погодена од два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени, во само 39 секунди на 24 јуни.

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на 26 јуни соопшти дека земјотресите предизвикале директна физичка штета од околу 6,7 милијарди долари.

Операциите за пребарување и спасување се во тек, со загриженост дека бројот на жртви и на повредени може да продолжи да се зголемува.