- „Ќе продолжиме да придонесуваме во овие соработки што ќе ги зајакнат заедничките одбранбени способности на нашата земја и Алијансата, со нашите напредни технологии и системи за одвраќање“, рече генералниот директор на РОКЕТСАН, Мурат Икинџи

Турски РОКЕТСАН избран за изведувач во новите проекти за одбранбени способности на НАТО - „Ќе продолжиме да придонесуваме во овие соработки што ќе ги зајакнат заедничките одбранбени способности на нашата земја и Алијансата, со нашите напредни технологии и системи за одвраќање“, рече генералниот директор на РОКЕТСАН, Мурат Икинџи

Генералниот директор на РОКЕТСАН, Мурат Икинџи, соопшти дека компанијата е меѓу изведувачите во различни проекти за одбранбени способности што ќе се реализираат во рамките на Форумот за одбранбена индустрија на НАТО 2026, пренесува Анадолу.

Во објавата на својот профил на социјалните мрежи, Икинџи наведе: „Како РОКЕТСАН, присуствувавме на церемонијата на потпишување на договорите за проектите за ударни способности, интегрирани системи за воздушна и ракетна одбрана и вселенски и надзорни способности, во кои сме меѓу изведувачите во рамките на Форумот за одбранбена индустрија на НАТО 2026.“

Икинџи истакна дека овие соработки ќе ги зајакнат заедничките одбранбени способности на Турција и НАТО и додаде дека РОКЕТСАН ќе продолжи да придонесува во овие проекти со своите напредни технологии и системи за одвраќање.

Во соопштението објавено на профилот на РОКЕТСАН на социјалните мрежи се наведува: „Продолжуваме да произведуваме за силна одбрана, напредна технологија и заедничка безбедност!“

