- Околу 19.277 бродови поминале низ Босфор, а 20.941 пловило низ Дарданели, од кои повеќето биле бродови за генерални товари во периодот јануари-јуни

Турските теснеци примија над 40.000 пловила во првата половина од годината - Околу 19.277 бродови поминале низ Босфор, а 20.941 пловило низ Дарданели, од кои повеќето биле бродови за генерални товари во периодот јануари-јуни

Турските теснеци Босфор и Дарданели во првата половина од годината примија вкупно 40.218 пловила и покрај зголемувањето на нападите во Црното Море во услови на војна меѓу Русија и Украина, според Генералната дирекција за поморски работи, пренесува Анадолу.

Турските теснеци ја задржаа својата стратегиска важност во првата половина од годината бидејќи конфликтот меѓу САД, Израел и Иран го наруши сообраќајот низ Ормускиот Теснец и предизвика голема трансформација во глобалниот трговски систем.

Околу 40.218 бродови поминале низ Босфор и Дарданели во првите шест месеци од годината и покрај засилените напади со дронови од Русија и Украина во Црното Море.

Во првата половина од годината Босфор опслужил 19.277 пловила, а низ Дарданели поминале 20.941 брод.

Од пловилата што транзитирале низ двата теснеца, 13.127 биле бродови за генерални товари, 7.777 биле бродови за расфрлен товар, а 5.188 биле контејнерски бродови.

Околу 604 пловила превезувале животни, 258 превезувале возила, а низ теснеците поминале и 87 брода за превоз на цемент.

Вкупно 767,5 милиони бруто-метрички тони поморски сообраќај транзитирале низ теснеците во првата половина од годината, од кои 301,5 милиони бруто-метрички тони поминале низ Босфор, а 466 милиони бруто-метрички тони низ Дарданели.

Вкупниот број пловила што користеле услуги на пилотажа низ двата теснеца достигнал 24.260, покажуваат податоците.

Во првата половина од минатата година низ турските теснеци транзитирале 40.988 брода, од кои 19.381 поминал низ Босфор, а 21.607 низ Дарданели.