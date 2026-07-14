- Распоредените системи покажаа високи перформанси за време на настанот и ги завршија задачите без откажување, придонесувајќи за заштита на шефовите на држави и влади што присуствуваа на Самитот на НАТО

Турските системи за борба против дронови ја потврдија својата вредност на Самитот на НАТО во Анкара - Распоредените системи покажаа високи перформанси за време на настанот и ги завршија задачите без откажување, придонесувајќи за заштита на шефовите на држави и влади што присуствуваа на Самитот на НАТО

Турските системи за борба против дронови од домашно производство ги демонстрираа своите способности во обезбедувањето на воздушниот простор за време на неодамнешниот Самит на НАТО во Анкара, каде што беа користени од безбедносните сили како клучни заштитни алатки, јавува Анадолу.

Мерките за борба против дронови станаа клучен елемент на модерното војување во последниве години и беа меѓу важните точки на агендата на Самитот.

Лидерите на НАТО ја објавија иницијативата „Дрон еџ“ („Drone Edge“), заедничка одбранбена иницијатива за откривање, идентификување и неутрализирање на заканите од беспилотни летала.

Се очекува НАТО-сојузниците да инвестираат над 40 милијарди долари во капацитети за борба против дронови во текот на следните пет години за брзо распоредување на сеопфатни решенија, како што се радари за детекција, електрооптички сензори, електронско блокирање, за нарушување на ЏПС-сигналот (ЏПС спуфинг) и системи за кинетичко неутрализирање.

Технологиите за борба против дронови, генерално, се поделени на пасивни и активни мерки за неутрализација, познати и како системи за „меко“ и „тврдо“ уништување, во зависност од нивното дејство врз целта.

Одбранбениот сектор на Турција, под координација на Турската агенција за одбранбена индустрија (SSB), разви домашни решенија во овие категории. Овие системи веќе им се ставени на располагање на домашните безбедносни сили и постигнаа значаен успех во извозот.

Индустријата на одбранбени технологии „Богазичи“ обезбеди повеќе можности на Самитот во Анкара, радар, електрооптички сензори и лажирање координати, а нејзиното најсовремено семејство, системите „Илтер“, беше распоредено на критични локации за обезбедување континуирана заштита од потенцијални закани од беспилотни летала.

„Илтер Ј400“ обезбеди електронско блокирање на долг дострел, додека „Илтер ХСПАР“, или хибриден радар со активна скенирана фаза, понуди електрооптичко следење поддржано од вештачка интелигенција.

„Илтер МРКАС“, неодамна доставен до Генералната команда на турската жандармерија, на настанот се издвои како еден од најефикасните системи за пресретнување беспилотни летала во Турција.

Системите од семејството „Илтер“ имаа клучна улога во обезбедувањето на воздушниот простор на самитот, обединувајќи детекција и следење цели базирани врз вештачка интелигенција и електронско неутрализирање во единствен командно-контролен систем.

Распоредените системи покажаа високи перформанси за време на настанот и ги завршија задачите без откажување, придонесувајќи за заштита на шефовите на држави и влади што присуствуваа на Самитот на НАТО.