- Средбата се одржа во Претседателскиот комплекс, каде што Пелегрини присуствуваше на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО

Турскиот претседател Ердоган се состана со словачкиот колега во Анкара - Средбата се одржа во Претседателскиот комплекс, каде што Пелегрини присуствуваше на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган оствари средба со словачкиот колега Петер Пелегрини во Анкара, соопштија официјални претставници, јавува Анадолу.

Средбата се одржа во Претседателскиот комплекс, каде што Пелегрини присуствуваше на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО.

Ердоган беше придружуван од министерот за надворешни работи Хакан Фидан; министерот за национална одбрана Јашар Ѓулер; заменик-претседателот и портпарол на Партијата за правда и развој (АК), Омер Челик; раководителот на Одделот за комуникации, Бурханетин Дуран при турското Претседателство и главниот советник Акиф Чагатај Килич.

Самитот во Анкара ги собра лидерите на земјите членки на Алијансата на разговори, чиј домаќин беше Турција.