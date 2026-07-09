Турскиот претседател Ердоган се состана со словачкиот колега во Анкара

Seyit Şamil Kurt
09 Јули 2026•Ажурирано: 09 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган оствари средба со словачкиот колега Петер Пелегрини во Анкара, соопштија официјални претставници, јавува Анадолу.
Средбата се одржа во Претседателскиот комплекс, каде што Пелегрини присуствуваше на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО.
Ердоган беше придружуван од министерот за надворешни работи Хакан Фидан; министерот за национална одбрана Јашар Ѓулер; заменик-претседателот и портпарол на Партијата за правда и развој (АК), Омер Челик; раководителот на Одделот за комуникации, Бурханетин Дуран при турското Претседателство и главниот советник Акиф Чагатај Килич.
Самитот во Анкара ги собра лидерите на земјите членки на Алијансата на разговори, чиј домаќин беше Турција.