- Ердоган рече дека Израел направил сè што е можно за да го поткопа „тешко стекнатиот консензус“ постигнат во изминатите 10 дена

Турскиот претседател Ердоган: Мирот ќе преовлада и покрај израелските провокации - Ердоган рече дека Израел направил сè што е можно за да го поткопа „тешко стекнатиот консензус“ постигнат во изминатите 10 дена

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека мирот ќе преовлада во регионот и покрај израелските провокации, јавува Анадолу.

Осврнувајќи се кон Израел како „неодговорна група“, тој рече дека Тел Авив „никогаш не сака оружјето да замолчи во нашиот регион“.

Зборувајќи на партискиот состанок во Парламентот, тој го нарече Израел „масакр мрежа што ги направи тероризмот и окупацијата своја државна политика“.

Ердоган понатаму истакна дека Израел направил сè што е можно за да го поткопа „тешко стекнатиот консензус“ постигнат во изминатите 10 дена.

Пофалувајќи ја Турција за нејзиното влијание во регионот, тој рече дека земјата ќе продолжи со своите напори за постигнување трајно решение за конфликтот во Иран.