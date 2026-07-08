- Лидерите на НАТО позираа за заедничка фотографија пред Ердоган и шефот на НАТО, Руте, да одржат поздравни обраќања

Турскиот претседател Ердоган ги пречека лидерите на НАТО на Самитот во Анкара - Лидерите на НАТО позираа за заедничка фотографија пред Ердоган и шефот на НАТО, Руте, да одржат поздравни обраќања

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ги пречека лидерите што учествуваат на 36. Самит на НАТО во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Ердоган и генералниот секретар Марк Руте го поздравија секој шеф на држава или влада, вклучително и американскиот претседател Доналд Трамп, додека пристигнуваа на местото на одржување на Самитот во Претседателскиот комплекс.

Лидерите на НАТО се фотографираа пред Ердоган и Руте да одржат поздравни обраќања.

На Самитот ќе бидат разгледани чекорите преземени во однос на одлуката за зголемување на инвестициите во одбраната, како и напорите на Алијансата во областите на одвраќање и одбрана.

Лидерите, исто така, ќе разменат мислења за заканите, ризиците и предизвиците против евроатлантскиот простор, а ќе ја разгледаат и ситуацијата во Украина и случувањата што се одвиваат на југот на Алијансата.

Се очекува Ердоган да одржи средби со некои од своите колеги лидери на маргините на Самитот.

Турција - членка на НАТО повеќе од 70 години - ѝ се придружи на Алијансата во 1952 година.

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