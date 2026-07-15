- „Духот на единство и солидарност прикажан таа ноќ ги осуети сите пресметки насочени против Турција“

Турскиот министер Фидан: Неуспешниот обид за државен удар во 2016 докажа дека националната волја не може да се покори - „Духот на единство и солидарност прикажан таа ноќ ги осуети сите пресметки насочени против Турција“

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека неуспешниот обид за државен удар на 15 јули 2016 година покажа дека националната волја на Турција никогаш нема да се потчини на сили што сакаат да наметнат надзор и контрола, ниту на терористички организации, јавува Анадолу.

Во пораката по повод Денот на демократијата и националното единство, Фидан рече дека 15 јули го одбележува денот кога Турција му прогласи на светот дека нејзината национална волја нема да се предаде на „никакви тутеларни сили, никаква предавничка мрежа или никаков мрачен заговор“.

Тој рече дека обидот за државен удар од страна на терористичката организација ФЕТО бил спречен преку „решителното водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, неспоредливата храброст на нашата нација и непоколебливата решителност на нашата држава“.

Фидан рече дека оние што верувале дека тенковите, оружјето и заканите може да го замолчат турскиот народ претрпеле пораз пред милионите што излегоа на улиците за да ја бранат државата.

„Духот на единство и солидарност прикажан таа ноќ ги осуети сите пресметки насочени против Турција“, рече тој.

Фидан додаде дека борбата на Турција против заканите за нејзината безбедност, независност и јавен мир продолжува и во нејзините граници и надвор од неа со иста решителност.

„Никогаш нема да дозволиме оваа предавничка терористичка организација да најде безбедно засолниште во која било земја, институција или структура“, рече тој.

Министерот за надворешни работи, исто така, им оддаде почит на загинатите за време на обидот за државен удар и им изрази благодарност на ветераните, посакувајќи ѝ на нацијата значаен Ден на демократијата и националното единство.

Министерот за образование на Турција, Јусуф Текин, рече дека најголемо наследство од 15 јули е одговорноста да се изгради општество отпорно на слични закани во иднина.

„Најголемата одговорност што ни ја остави 15 јули е да изградиме силна општествена свест што никогаш нема да дозволи слични акти на предавство повторно да најдат простор за постоење“, рече тој. „Оваа свест ќе се зајакне со одгледување генерации способни да го заштитат владеењето на правото, демократијата, националната волја и нашите заеднички вредности.“

Министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Бајрактар ​​истакна дека духот на отпорот прикажан за време на неуспешниот обид за државен удар во 2016 година продолжува да го зајакнува стремежот на Турција за целосна енергетска независност.

„Под водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, милиони што застанаа пред тенковите таа ноќ со својата верба, храброст и љубов кон татковината му покажаа на светот дека никој нема моќ да ја подели оваа земја“, рече тој.

„Епскиот дух на отпорот што нашата нација го покажа во таа темна ноќ продолжува да дава најголема сила за борбата на Турција за целосна енергетска независност“, додаде тој.

„Терористичката организација претрпе тежок пораз пред непоколебливата решителност на нашата нација пред да ги постигне своите предавнички цели“, соопшти и турското Министерство за одбрана на турската платформа за социјални медиуми NSosyal, одбележувајќи го денот.

„Со милост и благодарност се сеќаваме на нашите благородни херои, кои ги жртвуваа своите животи за опстанок на нашата татковина, со благодарност им оддаваме спомен на нашите херојски ветерани и со почит ги поздравуваме патриотските припадници на Турските вооружени сили“, се вели во соопштението.

Се додава дека духот на националното единство и солидарност „ќе продолжи, како и до вчера, да осигури Република Турција да опстојува засекогаш“.

Фракција на турската војска поврзана со терористичката организација ФЕТО се обиде да ја преземе власта на 15 јули 2016 година, користејќи тенкови, борбени авиони и хеликоптери против цивили и државни институции. Во обидот загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.