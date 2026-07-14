- Турска воена делегација, предводена од командантот на поморските сили, адмирал Ерџумент Татлиоглу, го посети пристаништето Латакија, каде што беа закотвени турски воени бродови, на покана на командантот на сириската морнарица

Турскиот амбасадор во Дамаск: Се проширува поморската соработка меѓу Турција и Сирија - Турска воена делегација, предводена од командантот на поморските сили, адмирал Ерџумент Татлиоглу, го посети пристаништето Латакија, каде што беа закотвени турски воени бродови, на покана на командантот на сириската морнарица

Турскиот амбасадор во Дамаск, Нух Јилмаз, денес изјави дека соработката и солидарноста меѓу Турција и Сирија се прошируваат и во областа на поморскиот сектор, јавува Анадолу.

Турска воена делегација, предводена од командантот на поморските сили, адмирал Ерџумент Татлиоглу, го посети пристаништето Латакија, каде што беа закотвени турски воени бродови, на покана на командантот на сириската морнарица, бригадниот генерал Мухамед ал-Сауд, соопшти Јилмаз преку американската платформа за социјални мрежи X.

„Соработката и солидарноста меѓу Турција и Сирија се развиваат и во поморскиот сектор“, истакна тој, изразувајќи задоволство од напредокот.

Тој додаде дека делегацијата предводена од Татлиоглу се сретнала и со Ал-Сауд во Латакија.

„Бевме горди што ја пречекавме нашата воена делегација предводена од адмирал Ерџумент Татлиоглу. ТЏГ 'Истанбул' (еден од турските бродови закотвени во Латакија како дел од посетата) нè направи горди во Латакија“, рече Јилмаз.

Турското Министерство за национална одбрана, исто така, претходно објави дека бродови од Командата на турските поморски сили вчера го посетиле сириското пристаниште Латакија.