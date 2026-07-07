„Трансатлантската соработка во одбранбената индустрија“ во фокусот на Дијалозите на Самитот на НАТО во Анкара - Панелот ги истакна интероперабилноста, заедничкото производство и отпорните синџири на снабдување меѓу сојузниците

Експерти и претставници од одбранбената индустрија повикаа на позначителна трансатлантска соработка, поголема интероперабилност и посилни индустриски партнерства меѓу сојузниците на НАТО за време на панелот одржан паралелно со Самитот на Алијансата во Анкара, јавува Анадолу.

Дискусијата на тема „Трансатлантска соработка во одбранбената индустрија“ беше организирана во рамките на Дијалозите на Самитот на НАТО од страна на Турскиот атлантски совет и Центарот за истражување на надворешната политика и безбедност, а домаќин беше Турската асоцијација на индустријата и бизнисот (ТУСИАД).

„Повеќе не е доволно да се каже дека сојузничките сили може да се борат заедно. Тие сè повеќе треба да бидат заеднички опремени, снабдени и поддржани“, рече Фабрицио В. Лучоли, кој ги истражува меѓународните безбедносни организации во Центарот за високи одбранбени студии при италијанското Министерство за одбрана.

Лучоли ја посочи одбранбената соработка меѓу Италија и Турција како позитивен пример за тоа како сојузниците може да ги комбинираат индустриската експертиза, финансирањето и технолошките капацитети.

Тој тврдеше дека владите мора да обезбедат предвидливи политики што ќе им овозможат на одбранбените индустрии да го прошират производствениот капацитет и рече дека НАТО треба да остане „центар на кохерентната соработка“ меѓу индустриите на сојузниците.

„Анкара го демонстрира успехот на овој начин на работа“, рече тој.

Бугарскиот истражувач за ризичен капитал Димитар Димитров рече дека земјите што граничат со Црното Море треба подобро да ги интегрираат сателитските снимки, поморските средства, сензорите и другите технологии за да ја зајакнат колективната одбрана.

„Тоа значи дека ресурсите што ги обезбедуваат Италија, Турција и Бугарија треба да бидат координирани и интероперабилни, така што, кога ќе биде потребно, ќе може да дејствуваме како еден тим“, рече тој.

Димитров, исто така, ја нагласи потребата од подобро поврзување на цивилната и воената инфраструктура и рече дека идните системи на вештачка интелигенција треба да бидат дизајнирани да ја поддржат прекуграничната соработка.

Тој повика на поблиска соработка на владино ниво меѓу Турција и Бугарија, велејќи дека отпорноста и интероперабилноста ќе ја зајакнат европската одбрана.

Левент Ѓулџан, генерален директор на турскиот производител на одбранбена опрема „Јакупоглу“ (ЈДС), ја истакна важноста на воената опрема дизајнирана за разновидни оперативни средини.

„Турската армија дејствува во различни климатски услови и на различни терени, па затоа индустријата мора постојано да се приспособува, да иновира и да ги подобрува своите производи“, рече тој.

Ѓулџан додаде дека соработката меѓу набавувачите од различни земји членки на НАТО им овозможува на сојузниците да имаат корист од меѓусебното оперативно искуство и технолошката експертиза.