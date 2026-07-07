Трамп е втор шеф на држава што беше пречекан со официјална церемонија од ваков ранг.

Трамп пречекан во Турција со официјална церемонија од највисок ранг Трамп е втор шеф на држава што беше пречекан со официјална церемонија од ваков ранг.

Tурскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го пречека американскиот претседател Доналд Трамп со официјална церемонија од највисок ранг (А+) во Претседателскиот комплекс во Анкара, за време на неговата официјална посета на Турција, јавува Анадолу.

Коњички единици го пречекаа официјалното возило на Трамп на булеварот пред комплексот и го придружуваа до портата.

Ердоган го пречека Трамп на главниот влез во комплексот. Откако двајцата лидери ги зазедоа своите места на церемонијалниот простор, воениот оркестар ги интонираше националните химни на Турција и на САД.

Церемонијата вклучуваше знамиња и војници што ги претставуваа шеснаесетте турски држави во историјата, како и воен оркестар и војници облечени во јаничарски униформи. Беше истрелан и поздрав од 21 топ во чест на американскиот претседател.

Трамп ја поздрави почесната единица на Гардискиот полк со зборовите „Мерхаба аскер“ (Здраво, војнику) на турски јазик.

Подоцна Ердоган и Трамп се ракуваа на скалите пред турското и американското знаме и позираа пред претставниците на медиумите.

Кога Трамп пристигна во комплексот, аеробатскиот тим на турските воздухопловни сили, „Турски ѕвезди“, изврши церемонијален прелет во чест на американскиот претседател.

На церемонијата учествуваа неколку церемонијални единици, вклучително и Отоманскиот воен оркестар Мехтер Платон, Историската почесна гарда, составена од група со носии и знамиња на 16 турски држави под команда на Претседателскиот гардиски полк, како и Историската отоманска единица.

Официјална церемонија за пречек од највисок ранг (А+) првпат беше одржана на 10 април 2025 година, кога Ердоган го пречека индонезискиот претседател Прабово Субијанто.

Трамп е втор шеф на држава што е пречекан со официјална церемонија од ваков ранг.