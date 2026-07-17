- Во Једиѓолер, на некои места снежната покривка останува до крајот на јули, посетителите кампуваат и минуваат време во непосреден контакт со природата...

Скриениот рај на природата во Турција: Во Једиѓолер во Ерзурум снегот се задржува и во лето - Во Једиѓолер, на некои места снежната покривка останува до крајот на јули, посетителите кампуваат и минуваат време во непосреден контакт со природата...

Једиѓолер (седум езера), во округот Испир, кај турскиот град Ерзурум, кој дури и во летната сезона е опкружен со снег, со уникатните природни убавини, богатата вегетација и можностите за кампување се наоѓа меѓу омилените дестинации на љубителите на природата, пишува Анадолу.

Једиѓолер - скриениот природен рај на Турција, кој се наоѓа на околу 200 километри од центарот на градот и 45 километри од центарот на округот Испир, се наоѓа на планината Верченик, јужно од планините Овит и Качкар. Регионот, кој се наоѓа на надморска височина од околу 3.200 метри, им нуди на посетителите уникатни глетки со своите 12 поголеми и помали езера создадени од водите на растопениот снег.

Фотографија : Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Во Једиѓолер, каде што на некои места снежната покривка останува до крајот на јули, посетителите кампуваат и минуваат време во непосреден контакт со природата. Областа го привлекува вниманието и на љубителите на фотографијата со глетките каде што снежните врвови, разнобојните цвеќиња и бујната зелена природа се спојуваат во една целина.

Во Једиѓолер може да се сретнат ендемски растителни видови, како превртено лале и виолетов зумбул, а тука живеат и многу диви животни, како планинска коза, рис, волк и кафеава мечка. Регионот, кој се издвојува со богатата биолошка разновидност, ги пречекува и љубителите на природните спортови и оние што сакаат да поминат време во мирна атмосфера.

Фотографија : Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Откако патот до регионот ќе се исчистен од снег, планинарите и љубителите на природата почнуваат да доаѓаат на кампување.

Четириесет и шестгодишниот ерзурумец, Булент Еркан, познат меѓу планинарите како „Син на планините“, кој околу 30 години најголем дел од времето го минува на врвовите, за АА изјави дека регионот вреди да се посети.

„Овде на некои места снегот не се топи, а во текот на целата година може да паѓа снег. Ова е чувствителна област што мора апсолутно да се заштити. Доаѓаат планинари и спортисти и кампуваат. Доаѓаат и љубители на спортот и адреналинот. Понекогаш луѓето доаѓаат и пливаат. Пливавме во снежната вода, беше многу убаво и пријатно, бевме среќни. Бидејќи мобилната мрежа тука не функционира, врската со светот се прекинува. Оние што доаѓаат да кампуваат ноќе, остануваат во контакт со природата и наоѓаат мир.“