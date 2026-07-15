- Таа ноќ лице в лице со извршителите на заговорот застанаа оние што во центарот на својот живот ги поставија верноста кон верата, вредностите и заедничката татковина и 15 јули влезе во историјата како голема епопеја на отпорот...“

Претседателот на Собранието на Турцијa: Епопејата на отпорот е врежана во колективното сеќавање на турскиот народ - Таа ноќ лице в лице со извршителите на заговорот застанаа оние што во центарот на својот живот ги поставија верноста кон верата, вредностите и заедничката татковина и 15 јули влезе во историјата како голема епопеја на отпорот...“

Претседателот на Големото народно собрание на Република Турција (ТБММ), Нуман Куртулмуш, по повод годишнината од обидот за државен удар извршен од терористичката организација ФЕТО на 15 јули 2016 година, изјави дека 15 јули влегол во историјата како голема епопеја на отпорот, врежана во националното сеќавање на турскиот народ, јавува Анадолу.

Куртулмуш преку својот профил на социјалните мрежи објави порака по повод 15 јули – Ден на демократијата и националното единство.

Во својата порака тој наведе дека 15 јули 2016 година останал запаметен како тежок испит низ кој турскиот народ поминал меѓу темнината на предавството и светлината на храброста. Истакна дека таа ноќ свеста за народното единство повторно престанала да биде само апстрактна идеја и се претворила во конкретно дело, покажано со жртвување на животите на улиците, плоштадите, мостовите и пред Парламентот.

„Таа ноќ лице в лице со извршителите на заговорот застанаа оние што во центарот на својот живот ги поставија верноста кон верата, вредностите и заедничката татковина и 15 јули влезе во историјата како голема епопеја на отпорот, врежана во националното сеќавање на нашиот народ“, порача Куртулмуш.

Фактот дека ноќта на 15 јули 2016 година Големото народно собрание на Турција, кое вторпат во својата историја го стекна статусот на „собрание-ветеран“, остана отворено и дека пратениците од сите политички партии се собраа под ист покрив, дополнително беше запишан како една од исклучителните страници во историјата на турската демократија.

„По повод 15 јули - Ден на демократијата и националното единство, со милост се сеќавам на нашите драги шехиди, а на нашите ветерани им изразувам благодарност и почит. Упатувам бескрајна благодарност до нашиот народ кој таа ноќ со своите гради им се спротивстави на тенковите и куршумите, ги исполни плоштадите и ја испиша епопејата на демократијата. Нека Севишниот Алах никогаш повеќе не му дозволи на нашиот народ да доживее таква ноќ на предавство“, заклучи Куртулмуш.

Фракција на турската војска поврзана со терористичката организација ФЕТО се обиде да ја преземе власта на 15 јули 2016 година, користејќи тенкови, борбени авиони и хеликоптери против цивили и државни институции. Во обидот загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.