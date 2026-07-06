- Емине Ердоган ќе пречека повеќе од 20 сопруги и сопрузи на лидерите на НАТО во претседателската палата Чанкаја...

Првата дама на Турција ќе биде домаќин на сопругите и сопрузите на лидерите на НАТО во Анкара - Емине Ердоган ќе пречека повеќе од 20 сопруги и сопрузи на лидерите на НАТО во претседателската палата Чанкаја...

Првата дама на Турција утре ќе биде домаќин на сопругите и сопрузите на шефовите на држави и влади што присуствуваат на самитот на НАТО во Анкара, а дискусиите ќе бидат фокусирани на безбедноста на децата во дигиталната ера, јавува Анадолу.

Емине Ердоган ќе пречека повеќе од 20 сопруги и сопрузи на лидерите на НАТО во претседателската палата Чанкаја, а потоа ќе организира тркалезна маса на тема „Децата, технологијата и безбедноста: Заштита на следната генерација“.

Состанокот има цел да ја подигне свеста за ризиците со кои се соочуваат децата во дигиталните средини, да ја зајакне соработката меѓу засегнатите страни и да го поттикне споделувањето на најдобрите практики меѓу сојузничките земји.

Темите на дневен ред вклучуваат дигитална безбедност и нови ризици, заштитни пристапи за децата, соработка меѓу повеќе засегнати страни, дигитална писменост, етички пристапи и размена на најдобри практики.

По тркалезната маса Емине Ердоган ќе организира ручек со традиционална турска кујна.

Сопругите и сопрузите ќе вечераат во сала во која се изложени плочки од Изник ​​и маси украсени со традиционален турски везен текстил, истакнувајќи го културното наследство и гостопримството на Турција.

По ручекот, учесниците ќе се фотографираат и ќе разгледаат колекција од традиционален турски текстил, везови и ракотворби што го одразуваат културното наследство на Анадолија, Месопотамија, Османлиската Империја и претходните турски држави.