- Овој потег, кој се смета за политички и дипломатски значаен, се очекува да означи ново поглавје во односите на Турција со регионот, кој има население од речиси 700 милиони и економија вредна повеќе од 4 билиони долари

Партнерството за дијалог на Турција со АСЕАН ќе отвори можности за трговија со Југоисточна Азија - Овој потег, кој се смета за политички и дипломатски значаен, се очекува да означи ново поглавје во односите на Турција со регионот, кој има население од речиси 700 милиони и економија вредна повеќе од 4 билиони долари

Се очекува Турција да ја прошири соработката со Асоцијацијата на земји од Југоисточна Азија (АСЕАН) во трговијата, економските односи, одбранбената индустрија и енергетиката откако стана партнер за дијалог на регионалниот блок.

Според информациите на Анадолу, на Турција ѝ е доделен статус на партнер за дијалог на 59. состанок на министрите за надворешни работи на АСЕАН во Манила, главниот град на Филипини.

Овој потег, кој се смета за политички и дипломатски значаен, се очекува да означи ново поглавје во односите на Турција со регионот, кој има население од речиси 700 милиони и економија вредна повеќе од 4 билиони долари.

АСЕАН опфаќа 11 земји членки: Индонезија, Филипини, Малезија, Сингапур, Тајланд, Виетнам, Брунеи, Лаос, Мјанмар, Камбоџа и Источен Тимор.

Извозот на Турција во земјите членки на АСЕАН се зголеми за 17,1% од 2,4 милијарди долари во 2021 година на 2,8 милијарди долари во 2025 година. Извозот во блокот изнесуваше 1,2 милијарди долари во првите пет месеци од оваа година.

Увозот од земјите на АСЕАН се зголеми за 50,7% во истиот период, зголемувајќи се од 8,8 милијарди долари на 13,3 милијарди долари. Увозот достигна приближно 6 милијарди долари во периодот јануари - мај оваа година.

Како резултат на тоа, вкупниот обем на трговијата на Турција со регионот достигна 16,1 милијарди долари во 2025 година.

- Скапоцените камења на врвот на извозот -

Анализата на извозот на Турција во АСЕАН по категории производи покажа дека „скапоцените или полускапоцените камења, скапоцените метали, бисерите, имитацијата на накит и монетите“ биле на прво место минатата година, со вкупен извоз од 419,4 милиони долари.

Оваа категорија ја следат „минералните горива, минералните масла и производите од нивната дестилација“ со 412,9 милиони долари и „котлите, машините, механичките апарати и опрема“ со 268 милиони долари.

- Сингапур на врвот на дестинациите за извоз -

Меѓу земјите членки на АСЕАН, Сингапур минатата година беше најголемиот извозен пазар за Турција, со испорака во вкупна вредност од 709,5 милиони долари.

По Сингапур следуваат Малезија и Индонезија, кои ги посети претседателот Реџеп Таип Ердоган за време на неговата турнеја во Азија минатата година.

За време на посетите на Ердоган двете страни разговараа за соработка во широк спектар на области, вклучително и енергетиката и одбранбената индустрија.

Извозот на Турција во Малезија достигна 629,2 милиони долари, а извозот во Индонезија изнесуваше 481,2 милиони долари во 2025 година. Директните инвестиции на Турција во земјите членки на АСЕАН, исто така, значително се зголемија, искачувајќи се од 106,5 милиони долари во 2023 година на 410,4 милиони долари во 2024 година.





