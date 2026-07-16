- Турција опслужи 112 милиони патници на домашни и меѓународни летови во текот на овој период, во споредба со 34,5 милиони патници во 2002 година

Низ турскиот воздушен простор минале над 1,1 милион летови во првата половина од годината - Турција опслужи 112 милиони патници на домашни и меѓународни летови во текот на овој период, во споредба со 34,5 милиони патници во 2002 година

Според податоците од Генералниот директорат на Државниот управен орган за аеродроми (DHMI), повеќе од 1,11 милиони летови, вклучително 237.919 транзитни прелети, поминале низ турскиот воздушен простор во првите шест месеци од годината, јавува Анадолу.

Во периодот јануари-јуни, на секои 14 секунди, по еден авион го преминувал турскиот воздушен простор, а патничкиот сообраќај продолжил да расте.

Вкупниот број домашни летови изнесува 471.870, додека меѓународниот сообраќај достигна 404.197 во првата половина од 2026 година.

Турција опслужи 112 милиони патници на домашни и меѓународни летови во текот на овој период, во споредба со 34,5 милиони патници во 2002 година.

Од 2002 година бројот на земји со кои Турција има договори за воздушен транспорт се зголеми од 81 на 175, а бројот на земји опслужени со меѓународни летови се зголеми од 50 на 175. Бројот на меѓународни дестинации се зголеми од 60 на 356.

Министерот за транспорт и инфраструктура на Турција, Абдулкадир Уралоглу, изјави дека бројот на активни аеродроми се зголемил од 26 во 2002 година на 58, а се очекува аеродромите во Јозгат и Бајбурт-Ѓумушане да го зголемат вкупниот број на 60.

„Ќе го отвориме повторно аеродромот 'Ајдин Џилдир' за комерцијални летови, а аеродромот 'Етимесгут' започна со работа за време на Самитот на НАТО во Анкара. Центарот на воздушниот сообраќај во главниот град ќе се користи и... како протоколарен и резервен аеродром“, рече Уралоглу.

„Исто така, ќе го изградиме нашиот трет аеродром над морето во Трабзон“, додаде тој.

Уралоглу рече дека инвестициите во воздухопловството во текот на изминатите 22 години ѝ помогнале на Турција да воспостави една од најобемните мрежи на летови во светот.

„Турција е во центарот на 67 земји каде што живеат 1,5 милијарди луѓе со вкупен бруто-домашен производ од 51,2 билиони долари, сето тоа во радиус од четири часа лет“, рече тој.

„Ќе продолжиме да обезбедуваме цивилното воздухопловство на Турција да стане ѕвезда во подем во светот, ќе го подигнеме нивото на услугите фокусирани на патниците и ќе ја воспоставиме потребната инфраструктура преку еколошки проекти“, додаде Уралоглу.