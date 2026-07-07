„Младите луѓе не треба само да слушаат и учат туку треба да станат актери што активно придонесуваат во процесите на креирање политики и донесување одлуки“, изјави Франсиско Нобре, претседател на Младинската асоцијација на Атлантскиот договор (ЈАТА)

Настанот „Дијалози на Самитот на НАТО“ заврши со фокус на улогата на младите во безбедноста „Младите луѓе не треба само да слушаат и учат туку треба да станат актери што активно придонесуваат во процесите на креирање политики и донесување одлуки“, изјави Франсиско Нобре, претседател на Младинската асоцијација на Атлантскиот договор (ЈАТА)

Во Анкара се одржа завршна сесија во рамките на настанот „Дијалози на Самитот на НАТО“, организиран од Турскиот атлантски совет и Истражувачкиот центар за надворешна политика и безбедност „Хариџије“, јавува Анадолу.

Програмата, чиј домаќин беше Турската асоцијација на индустријалци и стопанственици (TÜSİAD), заврши со обраќањата на Франсиско Нобре, претседател на Младинската асоцијација на Атлантскиот договор (ЈАТА) и на Емир Абас Ѓурбуз, генерален секретар на АТА Турција.

Нобре истакна дека ЈАТА веќе 30 години работи на поврзување на граѓанското општество со лицата ангажирани во безбедносните и одбранбените прашања, притоа надминувајќи ја таа улога и допирајќи до пошироките сегменти од општеството.

Тој додаде дека работата на ЈАТА се темели врз три главни цели: едукација, оспособување и интегрирање на младите луѓе.

„Младите луѓе не треба само да слушаат и учат туку треба да станат актери што активно придонесуваат во процесите на креирање политики и донесување одлуки“, рече Нобре.

Тој нагласи дека вклученоста на граѓанското општество треба да се темели врз вакво разбирање и им се заблагодари на институциите што придонесоа за организацијата на настанот.

Ѓурбуз, исто така, ги запозна присутните со подготовките и организацијата на програмата, упатувајќи благодарност до сите засегнати страни и партнерски организации што го поддржаа овој настан.