Настанот „Дијалози на Самитот на НАТО“ заврши со фокус на улогата на младите во безбедноста

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07 Јули 2026•Ажурирано: 07 Јули 2026
Во Анкара се одржа завршна сесија во рамките на настанот „Дијалози на Самитот на НАТО“, организиран од Турскиот атлантски совет и Истражувачкиот центар за надворешна политика и безбедност „Хариџије“, јавува Анадолу.
Програмата, чиј домаќин беше Турската асоцијација на индустријалци и стопанственици (TÜSİAD), заврши со обраќањата на Франсиско Нобре, претседател на Младинската асоцијација на Атлантскиот договор (ЈАТА) и на Емир Абас Ѓурбуз, генерален секретар на АТА Турција.
Нобре истакна дека ЈАТА веќе 30 години работи на поврзување на граѓанското општество со лицата ангажирани во безбедносните и одбранбените прашања, притоа надминувајќи ја таа улога и допирајќи до пошироките сегменти од општеството.
Тој додаде дека работата на ЈАТА се темели врз три главни цели: едукација, оспособување и интегрирање на младите луѓе.
„Младите луѓе не треба само да слушаат и учат туку треба да станат актери што активно придонесуваат во процесите на креирање политики и донесување одлуки“, рече Нобре.
Тој нагласи дека вклученоста на граѓанското општество треба да се темели врз вакво разбирање и им се заблагодари на институциите што придонесоа за организацијата на настанот.
Ѓурбуз, исто така, ги запозна присутните со подготовките и организацијата на програмата, упатувајќи благодарност до сите засегнати страни и партнерски организации што го поддржаа овој настан.