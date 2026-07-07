- Средбите се одржаа додека НАТО се подготвува да ја претстави својата идна безбедносна визија, со инвестиции во одбраната

Министерот за одбрана на Турција се сретна со јапонскиот колега и со шефот на БАЕ Системс пред Самитот на НАТО - Средбите се одржаа додека НАТО се подготвува да ја претстави својата идна безбедносна визија, со инвестиции во одбраната

Турскиот министер за национална одбрана Јашар Ѓулер имаше одделни средби со јапонскиот министер за одбрана Шинџиро Коизуми и со извршниот директор на БАЕ Системс (BAE Systems), Чарлс Вудбурн, пред 36. Самит на лидерите на НАТО во главниот град на Турција, Анкара, јавува Анадолу.

Ѓулер се сретна со Коизуми во Конгресниот центар АТО, каде што лидерите и високите официјални претставници се собираат за Самитот. Исто така, тој го прими Вудбурн, додека раководителите на одбранбената индустрија се состанаа паралелно со годишниот состанок на Алијансата.

Министерството за национална одбрана на Турција објави фотографии од средбите, но не даде детали за разговорите.

Пред Самитот Ѓулер изјави дека состанокот во Анкара претставува клучен момент за НАТО за зајакнување на единството на Алијансата, зголемување на инвестициите во одбраната и индустриското производство, зајакнување на одвраќањето и продолжување на поддршката за Украина.

Исто така, тој рече дека НАТО мора да го зачува пристапот кон безбедноста од 360 степени и дека сојузниците треба издвојувањата за одбрана да ги претворат во борбено подготвени сили, отпорна инфраструктура и современи воени способности, додавајќи дека Турција ќе продолжи да придонесува кон напорите на Алијансата за одвраќање и одбрана.