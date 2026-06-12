- „Турција е исклучително важна стратегиска земја, таа е сојузник на НАТО“, изјави Карни

Канадскиот премиер: Турција е исклучително важен стратегиски сојузник за Канада - „Турција е исклучително важна стратегиска земја, таа е сојузник на НАТО“, изјави Карни

Канадскиот премиер Марк Карни синоќа ја опиша Турција како клучен сојузник на НАТО и голема регионална сила, велејќи дека Отава активно работи на продлабочување на билатералните односи, јавува Анадолу.

„Турција е исклучително важна стратегиска земја, таа е сојузник на НАТО“, изјави Карни пред новинарите на прес-конференцијата во Торонто.

Укажувајќи на регионалната важност на земјата, тој рече: „Регионално - и ќе го користам тој термин со големо Р - бидејќи е многу голем регион, од Балканот до Блискиот Исток, Кавказ и пошироко, таа е еден од најважните стратегиски партнери или сили во тој регион.“

„Ги продлабочуваме односите, сè е во почетна фаза, ние ги продлабочуваме тие односи“, додаде канадскиот премиер.

Карни потврди дека ќе патува во Турција за самитот на НАТО следниот месец, додавајќи дека „веројатно повторно“ ќе ја посети земјата подоцна оваа година.

„Во процес сме на разгледување на продлабочувањето на тие односи“, додаде тој.