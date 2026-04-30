Израел приведе 18 турски државјани од флотилата за помош на Газа - Израелската морнарица ги пресретна пловилата од флотилата доцна синоќа додека се движеа кон Газа за да ја пробијат долгогодишната блокада на енклавата

Турската делегација во глобалната флотила „Сумуд“ која се движеше кон Газа, денес за Анадолу изјави дека израелските сили привеле 18 турски државјани по пресретнувањето на флотилата во меѓународни води, на повеќе од 600 наутички милји од Газа, неколку милји надвор од грчките територијални води.

Израелските сили ги опколиле бродовите во близина на брегот на грчкиот остров Крит доцна синоќа и извршиле упад, приведувајќи повеќе од 170 активисти што се наоѓале на нив, соопшти турската делегација за Анадолу.

Приведени се турските државјани: Мустафа Енес Топал, Мухамед Оздем, Али Дениз, Јунус Кава, Шахин Јаслик, Мустафа Арслан, Абдулселам Демир, Невзат Ојлек, Невзат Ѓузел, Халил Ердогмуш, Абдулатиф Фасли, Хусеин Шуајб Орду, Махмут Акај, Ѓоркем Дуру, Мехмет Атли, Мукремин Косе, Рамазан Текдемир и Махмут Чагатај Јавуз.

Израелската морнарица ги пресретна пловилата од флотилата доцна синоќа додека се движеа кон Газа за да ја пробијат долгогодишната блокада на енклавата.

Групата соопшти дека израелските сили го опколиле конвојот во меѓународни води во близина на грчкиот остров Крит, ги блокирале комуникациите и заплениле 21 пловило, додавајќи дека 17 пловила успеале да избегаат и да влезат во грчките води по инцидентот.

Флотилата, која носи хуманитарна помош за Газа, има цел да ја пробие блокадата на Израел и да отвори хуманитарен коридор по морски пат.

Овој потег се случи неколку часа откако медиумите на хебрејски јазик објавија дека Израел се подготвува да ја пресретне флотилата, во која се вклучени околу 100 бродови со речиси 1.000 активисти од неколку земји.

Израел воведе блокада на Појасот Газа од 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци, од приближно 2,4 милиони, без покрив над глава откако нивните домови беа уништени за време на војната.