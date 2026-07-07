САД се очекува да останат убедливо најголем воен потрошувач во Алијансата, со проценети издвојувања за одбрана од 1,03 билиони долари, што сочинува околу 57 отсто од вкупните издвојувања на НАТО.

Издвојувањата за одбрана на НАТО се очекува да надминат 1,8 билиони долари во 2026 година САД се очекува да останат убедливо најголем воен потрошувач во Алијансата, со проценети издвојувања за одбрана од 1,03 билиони долари, што сочинува околу 57 отсто од вкупните издвојувања на НАТО.

Издвојувањата за одбрана на земјите членки на НАТО се очекува да надминат 1,8 билиони долари во 2026 година, поттикнати од зголемените воени инвестиции низ Алијансата по преземените обврски на минатогодишниот самит во Хаг, јавува Анадолу.

Според најновите податоци на НАТО, во 2026 година се очекува 32 земји членки да издвојат над 1,8 билиони долари за одбрана. Тоа претставува пораст од околу 11 отсто во споредба со 1,63 билиони долари потрошени во 2025 година.

САД се очекува да останат убедливо најголем воен потрошувач во Алијансата, со проценети издвојувања за одбрана од 1,03 билиони долари, што сочинува околу 57 отсто од вкупните издвојувања на НАТО.

Германија се очекува да се рангира на второ место со околу 147 милијарди долари, по неа се Обединетото Кралство (110 милијарди), Франција (80 милијарди), Италија (57 милијарди), Полска (53 милијарди), Канада (52 милијарди) и Турција (48 милијарди долари).

НАТО проценува дека пет сојузнички земји – Литванија, Естонија, Латвија, Полска и Грција – ќе потрошат повеќе од 3,5 отсто од БДП за одбрана во 2026 година, надминувајќи го стандардот договорен од лидерите на Алијансата на самитот во Хаг во 2025 година.

Се очекува земјите членки на НАТО, во просек, да издвојат 2,86 отсто од својот БДП за одбрана.

На самитот во Хаг сојузниците се договорија до 2035 година да инвестираат 5 отсто од БДП во одбраната и издвојувањата поврзани со одбраната, вклучително 3,5 отсто за основни потреби за одбрана и 1,5 отсто за пошироки инвестиции поврзани со безбедноста, како што се клучната инфраструктура, отпорноста и иновациите.