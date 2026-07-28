- 49. сесија е закажана да се одржи во Истанбул од 27 јуни до 7 јули 2027 година

Идната година Турција ќе биде домаќин на 49. сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО - 49. сесија е закажана да се одржи во Истанбул од 27 јуни до 7 јули 2027 година

Турција ќе биде домаќин на 49. сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Истанбул во 2027 година откако нејзината кандидатура беше едногласно одобрена за време на 48. сесија на комитетот во Бусан, Јужна Кореја, соопшти денес турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Министерството истакна дека 49. сесија е закажана да се одржи во Истанбул од 27 јуни до 7 јули 2027 година.

Министерството посочи дека Турција ќе продолжи да придонесува кон меѓународната соработка насочена кон заштита на културното и природното наследство признато како заедничко наследство на човештвото.

На оваа сесија постојаниот делегат на Турција во УНЕСКО, амбасадорот Мустафа Јурдакул, го презеде претседавањето со 49. сесија.

Во меѓувреме, извори изјавија дека организирањето на сесијата и преземањето на претседавањето со Комитетот дополнително ќе ја зајакне активната улога на Турција во рамките на УНЕСКО и ќе го зголеми нејзиното присуство во областа на културната дипломатија, а наедно ќе обезбеди важна можност за промоција на богатото културно и природно наследство на земјата на меѓународно ниво.

Турција беше избрана за Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за мандатот 2023-2027 со рекорден број гласови. Земјата моментно има 22 места од културно и мешано наследство запишани на Листата на светско наследство на УНЕСКО.

Комитетот за светско наследство на УНЕСКО е основан според Конвенцијата од 1972 година за заштита на светското културно и природно наследство и служи како тело за донесување одлуки на конвенцијата.

Комитетот, составен од 21 земја членка избрани за четиригодишен мандат, одлучува за нови записи на Листата на светско наследство, го разгледува статусот на зачуваност на наведените места, донесува одлуки за Листата на светско наследство во опасност и го одредува користењето на Фондот за светско наследство.

Исто така, ја координира меѓународната соработка за заштита, промоција и пренесување на идните генерации културни и природни места признати како места со извонредна универзална вредност.